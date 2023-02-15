حدّث هاتفك "آيفون" الآن!.. تحذير عاجل من آبل لإصلاح ثغرات أمنية!

أصدرت آبل تحذيرا للمستخدمين يحث على تحديث هاتف "آيفون" بأحدث iOS الآن.

وأصدر عملاق التكنولوجيا تحديث iOS 16.3.1 يوم الإثنين لإصلاح خللين أمنيين، أحدهما ربما تم استغلاله أيما استغلال.

وتتمثل إحدى المشكلات في Webkit، وهو محرك متصفح Safari الذي سمح للممثلين السيئين بتنفيذ تعليمات برمجية عشوائية على جهاز "آيفون"، وتعتقد شركة آبل أنه تم القيام بذلك.

ويأتي نظام التشغيل المحدث متاحا فقط لأجهزة "آيفون 8" والإصدارات الأحدث.

وتوضح ملاحظات إصدار آبل أن تحديث iOS 16.3.1 يتضمن إصلاحات متعددة للأخطاء، ومعالجة المشكلات مع iCloud وSiri، إلى جانب المزيد من التحسينات لاكتشاف الأعطال.

ومن غير الواضح كم من الوقت كانت الثغرات الأمنية تصيب الأجهزة، حيث تقول آبل إنها "لا تكشف أو تناقش أو تؤكد مشكلات الأمان حتى يتم إجراء تحقيق وتتوافر التصحيحات أو الإصدارات".

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وكان الإصدار الأولي من iOS 16.3 في يونيو، والذي يسمح للمستخدمين بالاتصال بصمت باستخدام Emergency SOS ويوفر أمانا محسنا ثنائي المعامل وحماية متقدمة للبيانات.

وتمت ترقية خدمة طوارئ SOS من آبل للاتصال بصمت لإجراء مكالمات إذا قمت بتمكين الوظيفة عبر خيار شريط التمرير. إنه خيار تقوم بتمكينه بحيث عند إجراء مكالمة SOS عبر خدمة الطوارئ، لن يومض الهاتف أو يقوم بالعد التنازلي.

وتم أيضا تعديل خدمة الطوارئ SOS لتقليل فرصة تشغيلها عن طريق الخطأ.

ويسمح الأمان المحسّن ذو العاملين بتأمين معرف آبل وحساب iCloud الخاص باستخدام مفاتيح الأمان - جهاز مادي يعمل كطبقة ثانية من المصادقة الثنائية.

وبدلا من الحصول على رمز من جهاز آبل آخر تم تسجيل الدخول إليه، يمكنك إنشاء رمز باستخدام مفتاح الأمان.

وتمكن حماية البيانات المتقدمة التشفير التام للبيانات في iCloud، بما في ذلك الرسائل والنسخ الاحتياطية للجهاز والصور.

ولتثبيت نظام التشغيل iOS الجديد، يمكن للمستخدمين الانتقال إلى تطبيق الإعدادات والنقر فوق "عام" ثم "تحديث البرنامج".

ثم انقر فوق "تثبيت" إذا كان تحديث iOS 16.3.1 متاحا للتنزيل، وسيتم إرشادك عبر الخطوات للتحقق من القرار وإعادة تشغيل الجهاز.

ويمكن أيضا تثبيت التحديث من خلال جهاز كمبيوتر يعمل بنظام التشغيل Mac أو Windows باستخدام iTunes.

ومن المستحسن إجراء نسخ احتياطي لجهاز "آيفون" قبل تثبيت iOS 16 للتأكد من أن جميع البيانات آمنة في iCloud إذا حدث خطأ ما أثناء التحديث.

ويمكن القيام بذلك عن طريق الدخول إلى تطبيق الإعدادات، والنقر فوق اسم مالك الجهاز في أعلى القائمة، ثم النقر فوق "iCloud" و"iCloud Backup".

وعند ضبط "iCloud Backup" على التشغيل، فإن النقر على "Back Up Now" سيوجهك خلال عملية النسخ الاحتياطي ويمكّنك من استعادة بيانات الجهاز إلى تاريخ لاحق.

المصدر: ديلي ميل