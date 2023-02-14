ساعة آبل القادمة قد تجعلك تشعر وكأنك جيمس بوند!

تستمد آبل الإلهام من جيمس بوند في تصميم كاميرا خفية في ساعة آبل القادمة.

وقد حصل عملاق التكنولوجيا على براءة اختراع لكاميرا متصلة بالسوار، ما يسمح للجهاز القابل للارتداء بالدوران أو الفصل لالتقاط صورة وإجراء مكالمات فيديو.

وسيحتوي النظام على شريط فريد يربط ساعة آبل بمغناطيس أو مزلاج، ما يسمح بإزالتها وإعادة توصيلها بسهولة.

ويحاكي تصميم آبل المحتمل الساعة التي ارتداها بوند في فيلم Octopussy عام 1983، لكن أفكار براءات الاختراع لا تتحول دائما إلى تقنيات في العالم الحقيقي.

وفي فيلم عام 1983، Octopussy، يمتلك الجاسوس Seiko G757 5020 Sports 100 مزودة بكاميرا تتيح له إجراء محادثة فيديو مع مارغريت تاتشر وتسجيل الوصول إلى فتيات بوند.

وستسمح تقنية آبل للمستخدمين بالتقاط الصور وإجراء مكالمات الفيديو - لكنها لن تسمح لك بالتجسس على فتيات بوند.

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وتم تسجيل براءة الاختراع، التي رصدتها Patently Apple لأول مرة، من قبل آبل في مارس 2019، ولكن تم منحها في 7 فبراير 2023.

وتنص الوثيقة على أن التصميم يمكن أن يشتمل على "شريط ساعة به مقطع حزام أول، وقسم حزام ثان، وجزء متداخل مثبت بين مقطع الشريط الأول وقسم الشريط الثاني.

وتتموضع الكاميرا على الجزء الخلفي من الجهاز القابل للارتداء.

وتشرح آبل أن التصميم يتميز بآلية مرفق تسمح بالتحرير السريع أو المريح لغلاف الساعة أو جسم العلبة الرئيسية من معصم المستخدم.

ويتيح هذا العنصر الأساسي للمستخدمين تدوير الجهاز لأعلى أو إزالته من الحزام دون إزالة ساعة آبل من المعصم.

ويشاع منذ فترة طويلة أن شركة آبل تضيف كاميرا إلى ساعتها.

وفي عام 2019، حصلت الشركة على براءة اختراع تصف وضع وحدة الكاميرا داخل الطرف الخلفي لرباط المعصم والتي ستكون مرنة بدرجة كافية للإشارة إلى الاتجاه المطلوب.

وبمجرد وضع الوحدة ويكون المستخدم جاهزا لالتقاط صورة، يمكن للمرء إما أن "ينقر" قسما من سوار المعصم، أو يعطي أمرا شفهيا - يفترض أنه يتم تشغيله من خلال مساعد صوت iOS Siri - أو الضغط على زر مثبت على جانب الساعة وفقا لبراءة الاختراع.

وبينما لا تزال شركة آبل تفكر في التفاصيل لإضافة كاميرا، قامت شركة التكنولوجيا العملاقة بتعبئة أجهزتها بقدرات منقذة للحياة.

ويمكن أن تعمل ميزة مخطط كهربية القلب بالجهاز وغيرها من المؤشرات الصحية ككاشف أساسي للضغط.

المصدر: ديلي ميل