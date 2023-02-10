Meizu تتحدى سامسونغ من جديد بهاتف فائق المواصفات

سرّبت بعض مواقع الإنترنت مواصفات وصوراً تتعلق بهاتف Meizu 20 Pro الذي يتوقع له أن يكون من بين أقوى المنافسين لهواتف سامسونغ الجديدة.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن الهاتف الجديد سيأتي بهيكل مقاوم للماء والغبار، يتميز بتصميم أنيق جدا لواجهته الخلفية، أبعاده (165.3/75.1/8.5) ملم، وزنه 197 غ.

وحصل الجهاز على شاشة AMOLED بمقاس 6.7 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 165 هيرتزا، معدل سطوعها الأعظمي يصل إلى 700 شمعة/م تقريبا.

وسيعمل الهاتف بنظام Android 12 مع واجهات Flyme، ومعالج Qualcomm Snap Dragon 8 Gain 1، ومعالج رسوميات Adreno 730، وذواكر وصول عشوائي 8/12/16 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت.

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وستحصل الكاميرا الأساسية له على 3 عدسات بدقة (64+64+12) ميغابيكسل، وعلى تقنيات ليزرية لتحديد عمق الصورة، أما كاميرته الأمامية فستكون بدقة 32 ميغابيكسل.

وسيزود الجهاز بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB-C، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية Lithium Polymer بسعة 4300 ميلي أمبير تعمل مع شاحن فائق السرعة باستطاعة 100 واط.

المصدر: ixbit