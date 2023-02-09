سامسونغ تطلق هاتف أندرويد بمواصفات منافسة سعره 90 يورو!
تستعد سامسونغ لإطلاق هاتف عملي من فئة Galaxy سيأتي بمواصفات جيدة وسعر منافس.
وتبعا لأحدث التسريبات فإن هاتف Galaxy F04 حصل على هيكل بأبعاد (164.2/75.9/9.1) ملم وزنه 188 غ.
أما شاشته فأتت PLS LCD بمقاس 6.5 بوصة، دقة عرضها (1600/720) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 270 شمعة/م تقريبا.
ويعمل الجهاز بنظام Android 12، ومعالج Mediatek MT6765 Helio P35، ومعالج رسوميات PowerVR GE8320، وذواكر وصول عشوائي 4 و8غيغابايت، وذواكر داخلية 64 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.
وحصل الهاتف على كاميرا أساسية ثنائية العدسة بدقة (13+2) ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.
وزودته سامسونغ بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 15 واطا.
المصدر: ixbit