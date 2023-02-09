هاتف جديد يتحدى أفضل هواتف أندرويد

خلال حدثها التقني الأخير كشفت OnePlus عن هاتف جديد يتمتع بمواصفات تجعله من بين أفضل أجهزة أندرويد الذكية حاليا.

ويأتي هاتف OnePlus 11R الجديد بهيكل أنيق التصميم، محمي بزجاج مضاد لصدمات والخدوش، أبعاده (163.4/74.3/8.7) ملم، وزنه 204 غ.

أما شاشته فجاءت Fluid AMOLED بمقاس 6.74 بوصة، دقة عرضها (2772/1240) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، معدل سطوعها 451 شمعة/م تقريبا، وتعمل مع تقنيات +HDR10.

ويعمل الهاتف بنظام Android 13 مع واجهات OxygenOS 13، ومعالج Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1، ومعالج رسوميات Adreno 730، وذواكر وصول عشوائي 8 و16 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 و256 غيغابايت.

إقرأ المزيد

والكاميرا الأساسية له حصلت على 3 عدسات بدقة (50+8+2) ميغابيكسل، أما كاميرته الأمامية فجاءت بدقة 16 ميغابيكسل.

وزوته OnePlus بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير مع شاحن فائق السرعة باستطاعة 100 واط.

المصدر: 4pda