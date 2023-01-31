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Oppo تتحدى سامسونغ بهاتف فائق القدرات

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Oppo تتحدى سامسونغ بهاتف فائق القدرات
youtube/TechDroider
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تستعد Oppo للكشف عن هاتفها الذكي الجديد الذي سيحصل على ميزات تجعله ينافس أفضل هواتف غالاكسي التي تطرحها سامسونغ.

وتشير التسيريبات إلى أن هاتف Oppo Find X6 Pro المنتظر سيحصل على هيكل متين مصنوع من المعدن والبلاستيك والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، وسيجهّز بشاشة LTPO3 AMOLED بمقاس 6.82 بوصة، دقة عرضها (3168/1440) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، معدّل سطوعها 510 شمعة/م تقريبا، وتعمل مع تقنيات +HDR10.

وسيعمل هذا الهاتف مع شبكات 5G الحديثة، وسيتمتع بقدرات كبيرة على معالجة البيانات بفضل نظام Android 13، ومعالج Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 المتطور، ومعالج رسوميات Adreno 740، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 256 و512 غيغابايت.

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والكاميرا الأساسية لهذا الجهاز ستتمتع بقدرات تصوير ممتازة بفضل عدساتها التي ستأتي بدقة (50+50+50) ميغابيكسل، أما الكاميرا الأمامية له فستكون بدقة 32 ميغابيكسل.

وسيحصل الهاتف على منفذين لشرائح الاتصال، وشريحة NFC، ومنفذ USB Type-C 3.1، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سلكي سريع باستطاعة 100واط، ومع شاحن لاسلكي باستطاعة 50 واطا.

المصدر: 4pda

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