انسوا الصور أو مقاطع الفيديو!.. ميزة من "إنستغرام" تتيح مشاركة النصوص فقط!

منذ إطلاقه في عام 2010 صنع "إنستغرام" اسمه من خلال السماح للمستخدمين بتحميل الصور مع تسميات توضيحية قصيرة.

الآن، باستخدام أداة جديدة تسمى Notes، يمكن للمستخدمين مشاركة الآخرين منشورات تحتوي على رموز تعبيرية وما يصل إلى 60 حرفا من النص - ولا توجد صور على الإطلاق.

وتمنح Notes مستخدمي "إنستغرام" خيار نشر ملاحظات قصيرة للمتابعين الذين يتابعونهم أو إلى شخص ما في قائمة الأصدقاء المقربين.

وتم إطلاق الأداة بالفعل في بلدان أخرى بما في ذلك الولايات المتحدة وأستراليا، حيث قارنها المستخدمون بـ MSN Messenger.

وأطلقت Notes أخيرا في المملكة المتحدة وأوروبا بعد مرحلة الإطلاق الأولى في ديسمبر.

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وتصف Meta ميزة Notes بأنها "طريقة جديدة لمشاركة الأفكار ومعرفة ما ينوي الأصدقاء فعله".

وتقول الرسالة: "خلال اختباراتنا الأولية، علمنا أن الأشخاص يحبون امتلاك طريقة سهلة لمشاركة ما يدور في أذهانهم وبدء المحادثات. بدءا من طلب التوصيات وحتى مشاركة ما يخططون له، توفر Notes للأشخاص طريقة عفوية للتعبير عن أنفسهم والتواصل مع بعضهم البعض".

وعلى "إنستغرام"، تظهر الملاحظات أعلى الرسائل المباشرة (DMs)، والتي يمكن الوصول إليها من خلال النقر على أيقونة الطائرة الورقية في الزاوية العلوية اليمنى من التطبيق.

ولإنشاء ملاحظة، انقر فوق زر علامة الجمع ثم أدخل ما يصل إلى 60 حرفا حيث تقول "مشاركة ما يدور في ذهنك".

لديك بعد ذلك خياران لمن يمكنك إرسال ملاحظة إليه - المتابعون الذين يتابعونك أو للأصدقاء.

ويمكن للأشخاص الذين يتلقون ملاحظتك الرد برسالة ستظهر بين الرسائل المباشرة الخاصة بك.

وتماما مثل القصص على "إنستغرام"، تكون الملاحظات سريعة الزوال وتختفي بعد 24 ساعة من نشرها.

ووفقا لآدم موسيري، رئيس "إنستغرام"، فإن Notes يشبه "تحديث الحالة" ومفيد للحصول على توصيات من مجموعة مختارة من الأشخاص.

على سبيل المثال، إذا كنت مسافرا إلى بلد ما، فيمكنك أن تطلب من الأصدقاء الذين يعيشون في ذلك البلد توصيات بشأن الأماكن الجذابة التي يجب زيارتها أو أماكن تناول الطعام.

المصدر: ديلي ميل