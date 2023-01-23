البنوك الروسية بدأت بطرح لصاقاتها الجديدة للدفع الإلكتروني

أعلنت الخدمة الصحفية لمصرف "Alfa-Bank" الروسي أن المصرف بدأ بطرح لصاقات إلكترونية لتأمين خدمات الدفع الإلكتروني لعملائه.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة: "أصبح Alfa-Bank أول مؤسسة ائتمانية روسية تطرح لعملائها ملصقات الدفع الإلكتروني الجديدة التي تتوافق مع الهواتف الذكية، والتي يمكن من خلالها الدفع في في المتاجر والمقاهي والمطاعم، تم إصدار هذه اللصاقات على أساس نظام Mir الروسي للدفع الإلكتروني".

وعندما يثبت العميل اللصاقة الجديدة على هاتفه الذكي سيكون بإمكانه الدفع ببساطة عبر تقريب الهاتف من جهاز الدفع الإلكتروني في أي متجر أو مقهى، وباستخدام هذه اللصاقات يمكن أيضا سحب الأموال من أجهزة الصراف الآلي التي تدعم عمليات السحب "اللاتلامسي" عبر تقنيات NFC.

وأشارمصرف Alfa-Bank الروسي إلى أن مستخدم اللصاقة الجديدة يمكنه إعداد رمز PIN للصاقته، أو حظر هذه اللصاقة في حال فقدانها، وأن اللصاقة الجديدة سهلة الاستخدام كون حجمها أصغر من حجم بطاقة المصرف الإلكترونية التقليدية.

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وكان مصرف Sberbank الروسي قد أعلن أيضا أنه سيبدأ في فبراير القادم اختبار لصاقات شبيهة بتلك التي أطلقها Alfa-Bank، وبناء على نتائج الاختبارات سيتم إطلاق اللصاقات للعملاء.

وفي ديسمبر الماضي كانت مجموعة من المصارف الروسية قد أعلنت عن نيتها إطلاق لصاقات جديدة للدفع الإلكتروني، للاستغناء عن خدمات الشركات الأجنبية التي توفر هذه الخدمات.

المصدر: وكالات روسية