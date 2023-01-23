"تلغرام" يتقدم على "واتس آب" من حيث حجم الحركة التواصلية في روسيا

تفوق ميسنجر "تلغرام" Telegram على "واتس آب" من حيث حجم مرور المكالمات عبره في روسيا ، بينما لا يزال WhatsApp في المرتبة الأولى من حيث عدد المستخدِمين.

وذلك وفقا لبيانات واردة من مشغّلي الهواتف المحمولة الروس.

ويواصل Telegram الحفاظ على موقعه الريادي منذ مارس عام 2022. وفي الأسبوعيْن الأخيرين من شهر ديسمبر الماضي بلغت حصته في إجمالي حركة المرور في برامج المراسلة 61٪ مقارنة بـ28٪ لدى "واتس آب". وفي يناير عام 2023 ، استمرت حصة "تلغرام" في النمو وبلغت 62٪ مقارنة بـ27 ٪ لدى "واتس آب".

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ووفقا لشركة MTS الروسية، فإن حصة Telegram من إجمالي حركة مرور الرسائل بلغت حوالي 80 ٪، ولا تزال تتقدم على WhatsApp من حيث نشاط المستخدمين. أما "واتس آب" فلا يزال يتقدم على "تلغرام " وتطبيقات المراسلة الأخرى من حيث عدد المستخدِمين.

حجم المرور على WhatsApp مستقر، ولم يطرأ عليه لا نمو ولا انخفاض. ويعادل مستوى الاستهلاك الحالي مستوى أبريل عام 2022. وفي الوقت نفسه، تجاوز حجم حركة مرور Telegram العام الجاري ما هو عليه لدى "واتس آب"، ويستمر في النمو. وعلى سبيل المثال، كان النمو في الأسبوعيْن الأوليْن من شهر يناير 68٪.

وقالت شركة Tele 2 الروسية لتشغيل الهواتف أن Telegram يمثّل حوالي 75٪ من حجم مرور المراسلات في روسيا. بينما تعود إلى WhatsApp نسبة 19% فقط. وأضافت قائلة:" في الوقت نفسه، لم تتفوق Telegram بعد على WhatsApp من حيث عدد المستخدمين وهو في المرتبة الثانية".

وبحسب كبير المحللين في الرابطة الروسية للاتصالات الإلكترونية، كارين كازاريان، فإن Telegram لن يتقدم قريبا على WhatsApp من حيث عدد المستخدمين في البلاد. وقال كازاريان: "نظرا لأن WhatsApp لديه شبكة الهاتف المحمول كلها تقريبا في روسيا، يمكن أن يتعادلا بشرط انخفاض عدد مستخدمي "واتس آب" فقط.

المصدر: تاس