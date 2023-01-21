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نوكيا تطلق هاتف أندرويد جديدا بسعر منافس

العالم الرقمي و Social media

نوكيا تطلق هاتف أندرويد جديدا بسعر منافس
Legion-Media
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كشفت نوكيا عن مواصفات هاتفها الذكي الجديد الذي سيكون منافسا مهما في عالم أجهزة أندرويد المحمولة هذا العام.

ويأتي هاتف Nokia C12 بهيكل أبعاده (160.6/74.3/8.8) ملم، وزنه 177.4 غ، محمي بزجاج مقاوم للصدمات والخدوش.

أما شاشته فأتت IPS LCD بمقاس 6.3 بوصة، دقة عرضها (1600/720) بيكسل، معدل سطوعها 278 شمعة/م تقريبا.

ويعمل هذا الهاتف بنظام Android 12، ومعالج Unisoc SC9863A1، ومعالج رسوميات IMG8322، وذواكر وصول عشوائي 2 غيغابايت، وذواكر داخلية بسعة 64 غيغابايت.

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وجاءت كاميرته الأساسية بدقة 8 ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية فيه أتت بدقة 5 ميغابيكسل وتعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

وزودته نوكيا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم لسماعات، ومنفذ USB-C، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وتقنيات "بلوتوث 5.2" للاقتران لاسلكيا بالأجهزة الأخرى، وبطارية بسعة 3000 ميلي أمبير، أما سعر هذا الهاتف في الأسواق العالمية فسيكون نحو 120 يورو.

المصدر: ixbit

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