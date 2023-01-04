هل بطارية "آيفون" ضعيفة؟.. استبدلها الآن قبل أن ترتفع تكلفة خدمة آبل في عام 2023!

يتم حث مستخدمي "آيفون" على استبدال البطاريات الضعيفة قبل أن تزيد آبل الخدمة بمقدار 20 دولارا في مارس.

وسيدفع المستخدمون الذين لديهم "آيفون X" و"آيفون 13" 89 دولارا، بينما أولئك الذين لديهم "آيفون SE" أو "آيفون 8" أو تصميم كلاسيكي مشابه سينفقون 69 دولارا لإصلاح بطارية فارغة.

ولم يتم تضمين أحدث إصدار من "آيفون 14" في تغيير السعر، والذي من المحتمل أنه يكلف المستخدمين 99 دولارا لمبادلة البطاريات.

ويمكن للمستخدمين التحقق من بطارية "آيفون" الخاصة بهم من خلال الانتقال إلى الإعدادات، ثم البطارية وصحة البطارية.

إقرأ المزيد

ولم يتم الإعلان عن الزيادة في الأسعار، التي رصدتها 9to5Mac لأول مرة، رسميا من قبل آبل ولكن تمت إضافتها إلى صفحة الدعم الخاصة بها.

ويمكن للمستخدمين تحديد منتجهم على الصفحة للحصول على التكلفة التقديرية لاستبدال البطارية.

ومع ذلك، فإنه لا يزال مجانيا لأولئك الذين لديهم خطة AppleCare +.

وتعمل شركة التكنولوجيا العملاقة أيضا على رفع أسعار "جميع نماذج MacBook Air'' بمقدار 30 دولارا، وبذلك يصل الإجمالي من 129 دولارا إلى 159 دولارا.

وسيتم زيادة استبدال البطارية بسعر 199 دولارا لجهاز MacBook Pro بمقدار 50 دولارا إلى 249 دولارا.

وستقوم آبل بإخطار المستخدمين عندما تتدهور بطارية "آيفون" الخاصة بهم برسالة تقول: "تدهور البطارية بشكل كبير. يمكن لمقدم خدمة معتمد من آبل استبدال البطارية لاستعادة الأداء والسعة الكاملين".

ومع ذلك، فإن استبدال البطارية ليس ضروريا عادة حتى تصل سعتها إلى 80%.

وكانت شركة آبل قد خفضت الأسعار بشكل كبير في عام 2018 إلى 29 دولارا فقط بعد أن اعترفت بإبطاء أجهزة "آيفون" القديمة.

وقالت الشركة إن الهدف من ذلك هو إطالة عمر الجهاز.

وقالت آبل في بيان عام 2018: "قد تكون تأثيرات إدارة الأداء على هذه الطرز الأحدث أقل وضوحا بسبب تصميم الأجهزة والبرامج الأكثر تقدما".

ومع ذلك، اعتقد الجمهور أن هذه الخطوة كانت لإجبارهم على شراء "آيفون" جديد.

وفي نوفمبر 2020، وافق عملاق التكنولوجيا على دفع غرامة قدرها 113 مليون دولار في الولايات المتحدة لخفض الأداء على أجهزة "آيفون" القديمة لإدارة طاقة البطارية.

وقسمت النتيجة التسوية بين 33 ولاية وقضت بأنه يجب على شركة آبل إصدار مستندات لتكون شفافة حول كيفية خنقها للأداء.

المصدر: ديلي ميل