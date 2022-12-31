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Honor تكشف النقاب عن هاتفها المنتظر ومواصفاته الفائقة

العالم الرقمي و Social media

Honor تكشف النقاب عن هاتفها المنتظر ومواصفاته الفائقة
youtube/ Trendy Tech Review
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كشفت Honor عن هاتفها الأحدث الذي حصل على تصميم مميز جدا ومواصفات تجعله من أفضل هواتف أندرويد.

ويأتي هاتف Honor 80 GT بهيكل مصنوع من البلاستيك والمعدن والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (162.5/75.3/7.9) ملم، وزنه 187 غ.

أما شاشاته فأتت من نوع AMOLED بمقاس 6.67 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، معدل سطوعها 395 شمعة/م تقريبا، وتعمل مع تقنيات HDR10.

ويضمن الأداء الممتاز له نظام تشغيل Android 12، ومعالج Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1، ومعالج رسوميات Adreno 730، وذواكر وصول عشوائي 12 و16 غيغابايت، وذواكر داخلية 256 غيغابايت.

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أما كاميرته الأساسية فجاءت ثلاثية العدسة بدقة (54+8+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية له أتت بدقة 16 ميغابيكسل.

وحصل الجهاز على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وتقنية Infrared للتحكم عن بعد بالأجهزة الإلكترونية، وبطارية بسعة 4800 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع يمكنه شحن 50% من سعتها في غضون 15 دقيقة فقط.

المصدر: ixbit

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