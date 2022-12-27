 
مباشر

هاتف جديد من موتورولا ينافس أفضل هواتف سامسونغ!

العالم الرقمي و Social media

هاتف جديد من موتورولا ينافس أفضل هواتف سامسونغ!
youtube/Phonolance
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ug21

بدأت موتورولا بالترويج لهاتفها الجديد الذي زودته بكاميرات وتقنيات تجعله ينافس أفضل هواتف سامسونغ التي طرحت العام الجاري.

ويأتي هاتف Moto G72 الجديد بهيكلمقاوم للماء والغبار، محمي بزجاج مضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (160.5/74.4/7.9) ملم، وزنه 166 غ.

أما شاشته فأتت من نوع P-OLED بمقاس 6.55 بوصة، دقة عرضها (2460/10809 بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 410 شمعة/م تقريبا.

إقرأ المزيد
سامسونغ تطلق هاتفا بكاميرات فائقة وسعر منافس
سامسونغ تطلق هاتفا بكاميرات فائقة وسعر منافس

ويعمل الهاتف بنظام Android 12 قابل للتحديث إلى Android 13، ومعالج MediaTek MT8781 Helio G99، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2، وذواكر وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 غيغابايت.

ويتميز الجهاز بقدرات التصوير الممتازة بفض كاميرته الثلاثية العدسة التي أتت بدقة (108+8+2) ميغابيكسل، وكاميرته الأمامية بدقة 16 ميغابيكسل.

وزودته موتورولا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وشريحة NFC، ووماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع تقنية الشحن السريع.

المصدر: ixbit

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا