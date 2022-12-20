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"واتس آب" يحصل على ميزة مهمة!

العالم الرقمي و Social media

Legion-Media
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ذكرت بعض المواقع المهتمة بشؤون البرمجة أن تطبيق "واتس آب" قد يحصل على ميزة ستكون مهمة للكثيرين من مستخدميه.

وتبعا للمعلومات التي ذكرها موقع WABetaInfo فإن "الإصدار التجريبي من تطبيق واتس آب والذي يتم اختباره مع أجهزة أندرويد حصل على ميزة تساعد المستخدمين على حفظ بعض الرسائل التي قد تختفي عند استعمال ميزة الحذف التلقائي".

ويشير الخبراء إلى أن مستخدمي "واتس آب" يمكنهم حاليا إرسال رسائل مع ميزة "الحذف التلقائي" أي أن هذه الرسائل ستختفي من المحادثات تلقائيا بعد 24 ساعة، ولكن مع الميزة الجديدة سيكون بإمكان المرسل استعادة بعض هذه الرسائل وحفظها بشكل فردي إذا أراد، أو تحديد بعض لرسائل في المحادثات كي لا تختفي تلقائيا.

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ومع الميزة المنتظرة سيتمكن المستخدم من الاحتفاظ بالرسائل التي أمكنه استعادتها بعد الحذف، وفي حال أنه لم يحفظها فستختفي نهائيا ولن يتمكن من استعادتها كما باقي المراسلات عن استعمال ميزة "الحذف التلقائي".

وتجدر الإشارة إلى أن "واتس آب"أعلن منذ مدة عن ميزة "Message to Self"، والتي يتمكن من خلالها المستخدم حفظ الملاحظات والتذكيرات والمحتويات الأخرى عبر مراسلة مع حسابه الخاص على التطبيق.

المصدر: 4pda

 

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