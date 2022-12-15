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"روس كوسموس" تطلق تطبيقا منافسا لـ Google Earth

العالم الرقمي و Social media

gamerwall.pro/
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/udb0

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" الروسية عن إطلاق تطبيق للخرائط يعرض صورا من الأقمار الصناعية، ينافس بميزاته ميزات Google Earth الشهير.

وأشارت المؤسسة إلى أن تطبيق "Цифровая Земля" أو " Digital Earth" بات متوفرا على متجر Google Play المخصص لأجهزة أندرويد، ومن خلاله يمكن مشاهدة الأرض من خلال الصور التي توفرها الأقمار الصناعية الروسية.

Roscosmoss

وأوضحت "روس كوسموس" أن التطبيق تم تطويره كجزء من مشروع الاقتصاد الرقمي للاتحاد الروسي، ومن خلاله يمكن الحصول على صور دقيقة للأرض، ومعلومات عن المناطق التي تظهر في هذه الصور وإحداثيات تلك المواقع وتواريخ التقاط الصور.

Roscosmoss
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وللاستفادة من هذا التطبيق يجب على المستخدم التوجه إلى Google Play ، ومن ثم تحميل التطبيق وتسجيل الدخول فيه، أو الحصول على التطبيق عبر موقع"روس كوسموس" على الإنترنت.

المصدر: فيستي

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