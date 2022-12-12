غوغل تستبعد روسيا من قائمة البلدان المشاركة بمشروع "البحث هذا العام".

أعلنت شركة غوغل أنها استبعدت روسيا من قائمة الدول لمشروع "البحث هذا العام"، والذي تقدم من خلاله كل سنة قائمة بأكثر الأشياء التي يبحث عنها المستخدمون على الإنترنت في كل بلد.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن "الخدمة الصحفية لشركة غوغل أبلغت وكالة تاس الروسية بأن الشركة قررت استبعاد روسيا من قائمة الدول في مشروع (البحث هذا العام)".

وفي إطار مشروع "البحث هذا العام" كانت غوغل تسلط الضوء كل سنة على أكثر الأمور التي يبحث عنها المستخدمون على الإنترنت، وتعرض هذه النتائج في نهاية العام، وكانت روسيا جزءا من هذا المشروع منذ العام 2016.

وتضم قائمة البلدان التي استثنتها غوغل من مشروعها المذكور لهذه السنة أيضا "بنغلادش، وبيلاروس، وبلغاريا، وكازاخستان، والصين، ولاتفيا، وصربيا، وسوريا، وسلوفينيا، وكرواتيا، وإستونيا، وأوغندا" وعدة دول أخرى.

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تجدر الإشارة إلى أن غوغل كانت قد نشرت مؤخرا قائمة بأكثر الأمور والأشخاص والأشياء التي بحث الناس عنها بشكل عام على الإنترنت هذا العام، وضمت القائمة كلمة "Wordle" وهي اسم لعبة لتخمين كلمات مكونة من 5 أحرف، وكلمات تتعلق بمواضيع الرياضة ومواضيع الحرب الأوكرانية ومواضيع تتعلق بملكة بريطانيا السابقة إليزابيث الثانية.

المصدر: تاس