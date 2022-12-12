تطبيق جديد لتعديل الصور يثير جنون نجوم العالم! (صور)

يشهد العالم مؤخرا طفرة كبيرة في الخدمات القائمة على الذكاء الاصطناعي، وبينها تطبيق تحرير الصور "لينزا أي آي Lensa AI" الذي شهد إقبالا هائلا بعد إضافة ميزة الصور الرمزية السحرية.

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وتفاعل المشاهير من الممثلين والمؤثرين من مختلف دول العالم مع ترند الصور السحرية على نطاق واسع، حيث نشروا صور رائعة عبر صفحاتهم الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعى المختلفة.

وأطلقت شركة "بريزما لابز Prisma Labs" التطبيق لنظامي "أندرويد" و"آي أو إس" منذ عام 2018.

وتعمل ميزة الصور الرمزية السحرية الجديدة "Magic Avatar"، ضمن التطبيق نفسه، وهي تعالج ما بين 10 إلى 20 صورة شخصية بواسطة نموذج الذكاء الاصطناعي المفتوح المصدر المسمى الانتشار المستقر "Stable Diffusion".

ولتجربة الصور، يجب تنزيل التطبيق من متجر "غوغل بلاي" لنظام "أندرويد"، ومن متجر "آب ستور" لنظام "آي أو إس"، ثم فتح التطبيق والضغط على الزر الأصفر المعنون بعبارة "الصور الرمزية السحرية"، ثم اختيار من 10 إلى 20 صورة شخصية ثم النقر على متابعة.

وبعد اختيار الصور، يطلب التطبيق من المستخدم دفع الرسوم اللازمة لإنشاء الصور الرمزية السحرية، والتي تبدأ من 3.99 دولار، وذلك حسب العدد المطلوب، الذي يأتي في 3 خيارات، وهي: 50 صورة، أو 100 صورة، أو 200 صورة.

وبناء على عدد الصور المختار تبدأ عملية المعالجة التي تستغرق من 20 إلى 40 دقيقة.

المصدر: وكالات