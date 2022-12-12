Xiaomi تطلق هاتفا مميزا لعشاق الألعاب الإلكترونية

ذكرت مواقع مهتمة بشؤون التقنية أن Xiaomi قد تعلن قريبا عن هاتفها الجديد الذي طورته لعشاق الألعاب الإلكترونية.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن الهاتف الجديد Redmi K60 Gaming Edition سيظهر مطلع العام القادم، وسيحصل على هيكل أنيق ومتين محمي يزجاج مضاد للصدمات والخدوش.

أما شاشته فستكون من نوع OLED بمقاس 6.73 بوصة، دقة عرضها (3220/1440) بيكسل، ترددها يصل إلى 144 هيرتزا، ومعدل سطوعها 524 شمعة/م تقريبا.

وسضمن الأداء الممتاز للهاتف نظام "أندرويد-12"، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1، ومعالج رسوميات Adreno 730، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح ذاكرة خارجية.

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أما الكاميرا الأساسية له فستحصل على 3 عدسات بدقة (50+8+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية ستكون بدقة 20 ميغابيكسل.

وسيحصل الهاتف على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB-C، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع تقنية الشحن السريع.

المصدر: 4pda