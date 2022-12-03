Xiaomi تطلق أقوى هواتفها

تتحضر Xiaomi لإطلاق مجموعة جديدة من الأجهزة المحمولة، من بينها هاتف ذكي بمواصفات ممتازة.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن الشركة ستطلق 3 هواتف ذكية قريبا، أحدها سيكون Xiaomi 13 Pro، وسيحصل هذا الهاتف على هيكل مقاوم للماء والغبار، وعلى شاشة LTPO AMOLED بمقاس 6.73 يوصة، دقة عرضها (3200/1440) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، معدل سطوعها 521 شمعة/م تقريبا، وتعمل مع تقنيات +HDR10.

وسيعمل هذا الهاتف بنظام Android 13 مع واجهات MIUI 14، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2، ومعالج رسوميات Adreno 740، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256/512 غيغابايت.

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أما الكاميرا الأساسية له فستكون ثلاثية العدسة بدقة (50+50+50) ميغابيكسل فيها عدسة للتصوير العريض ومستشعر للصور الثلاثية الأبعاد، والكاميرا الأمامية ستكون بدقة 32 ميغابيكسل.

وسيحصل الهاتف على تقنيات الأشعة ما تحت الحمراء للتحكم عن بعد بالاجهزة الإلكترونية، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 4800 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 120 واطا.

المصدر: ixbit