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هواوي تطلق ساعة ذكية لم يسبق لها مثيل!

العالم الرقمي و Social media

هواوي تطلق ساعة ذكية لم يسبق لها مثيل!
youtube/ QSQTechnology
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نشرت هواوي مقاطع فيديو ترويجية كشفت فيها عن ساعة ذكية جديدة حصلت على تقنية لم تشهدها الساعات الذكية من قبل.

وأغرب شيء في الساعة المنتظرة هو أن هيكلها يحوي من الداخل على حجرات صغيرة تحوي سماعات أذن لاسلكية، وعند الضغط على أحد جانبي الساعة ترتفع شاشتها لتظهر أسفلها تلك السماعات، أي أن الساعة ستستخدم كعلبة لحفظ السماعات وكأداة لشحنها بنفس الوقت.

وتشبه الساعة الجديدة ساعات Watch 3 التي طرحتها هواوي سابقا، إذ حصلت على شاشة دائرية منحنية الحواف، وزودت بحزام جلدي أنيق.

ومن المفترض أن تعمل هذه الساعة بنظام HarmonyOS، فضلا عن تجهيزها بمستشعرات لقياس معدلات نبض القب ومعدلات الأكسجة في الدم وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.

هواوي تطلق ساعة ذكية لم يسبق لها مثيل!
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وبالإضافة لهذه الساعة تحضّر هواوي أيضا لإطلاق ساعة ذكية مخصصة للأطفال فريدة من نوعها أيضا، إذ صمم هيكلها الأساسي ليفصل عن السوار، وحصل كل جانب من الهيكل على شاشة لمسية.

المصدر: ixbit

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