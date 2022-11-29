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إيرلندا تغرّم Meta بـ 265 مليون يورو!

العالم الرقمي و Social media

إيرلندا تغرّم Meta بـ 265 مليون يورو!
Legion-Media
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قررت هيئة مراقبة البيانات الإيرلندية فرض غرامة مالية على شركة Meta قدرها 265 مليون يورو.

وأشارت الهيئة إلى "أن قرارها مرتبط بمخالفات تتعلق بـ Meta أدت إلى تسريب بيانات المستخدمين عبر منصات فيسبوك".

وأوضحت الهيئة أنها "قررت فرض الغرامة المذكورة بعد أن أنهت تحقيقا يتعلق بـ Meta Platforms Ireland Limited (MPIL) التي تتحكم ببيانات فيسبوك، وطالبت شركة Meta باتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع تسرب بيانات المستخدمين".

وكانت هيئة مراقبة البيانات الإيرلندية Meta قد بدأت تحقيقا في 14 أبريل عام 2021 بناء على تقارير وسائل الإعلام التي أشارت إلى اكتشاف تداول بيانات شخصية عبر الإنترنت لمستخدمي فيسبوك، وتعاونت الهيئة في تحقيقاتها مع هيئات حماية البيانات المختصة في الاتحاد الأوروبي.

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وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن متحدثا باسم Meta قال "إن الشركة ستراجع قرار اللجنة وتحدد ما إذا كانت ستستأنف إمكانية النظر بالقرار لمعالجة هذا الأمر".

المصدر: نوفوستي

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