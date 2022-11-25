روسيا تعلن تحقيقها السيادة الرقمية

أعلنت وزارة التنمية الرقمية والاتصالات في روسيا أن بلادها حققت سيادتها الرقمية مع انسحاب عدة شركات تقنية أجنبية من السوق المحلية.

وعلى هامش فعاليات منتدى "Digital Diamond" الرقمي قال وزير التنمية الرقمية والاتصالات الروسي، ماكسوت شادايف: "حققت روسيا السيادة الرقمية مع انسحاب الشركات الأجنبية من السوق المحلية".

وأضاف "إذا تحدثنا عن السيادة الرقمية، فإننا قد حققناها بالفعل، لأن الشركات الأجنبية قد تركت السوق المحلية، لقد تركنا لنقوم بتوفير الخدمات والتقنيات في هذا المجال بأنفسنا".

وأشار الوزير إلى "أن الفراغات التي تسبب بها انسحاب الشركات الأجنبية من سوق الخدمات الرقمية في روسيا سيتم التعويض عنها بتقنيات ومنتجات محلية" وقال: "صناعتنا لديها كل الإمكانيات لهذا الغرض".

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وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد نوه خلال كلمة ألقاها في فعاليات مؤتمر"رحلة الذكاء الاصطناعي" إلى ضرورة تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي وتقنيات الإنترنت في البلاد.

وتجدرالإشارة إلى أن مدينة ياكوتسك الروسية تستضيف في الفترة ما بين 25 و26 نوفمبر الجاري منتدى "Digital Diamond" المخصص للتقنيات الحديثة والوسائط الرقمية وصناعة الألعاب، والفكرة الرئيسية للمنتدى هي الجمع بين قادة الاقتصاد الرقمي وخبراء الصناعة لمناقشة آفاق تطوير صناعة الإعلام والمحتوى الرقمي وتطوير الألعاب في الواقع الاقتصادي الجديد.

المصدر: وكالات روسية