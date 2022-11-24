موتورولا تعود للمنافسة في عالم الساعات الذكية

كشفت موتورولا عن مواصفات ساعتها الذكية الجديدة التي بمواصفات جيدة وسعر ينافس بقية الساعات الشبيهة من شركات الإلكترونيات الشهيرة.

ومن المفترض أن تأتي الساعة الجديدة بهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP67، أبعاده (42/46/11.9) ملم، وزنه بدون الحزام 29 غ تقريبا.

أما شاشتها فستأتي لمسية من نوع IPS LCD بمقاس 1.69 بوصة، بدقة عرض (240/280) بيكسل.

وستعمل هذه الساعة بنظام تشغيل Moto Watch OS، كما ستزود بحساسات لقياس معدلات نبض القلب وقياس معدلات الأكسجة في الجسم.

إقرأ المزيد

وستزودها موتورولا بتقنيات "بلوتوث-5.0" للاقتران اللاسلكي السريع بالهواتف والأجهزة المحمولة، وتطبيقات وتقنيات لقياس معدلات النشاط البدني للمستخدم ومعدلات نومه اليومية.

ومن المفترض أن تطلق هذه الساعة في الأسواق العالمية قريبا بسعر منافس لا يتعدى الـ 100 دولار تقريبا.

المصدر: 3dnews