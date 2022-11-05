هواوي تكشف عن هاتفها المتطور القابل للطي

كشفت هواوي عن شكل ومواصفات هاتف Pocket S الذي ينافس أفضل الهواتف القابلة للطي من سامسونغ.

ويأتي الهاتف بهيكل مقاوم للرطوبة والغبار، أبعاده (170/75.5/7.2) ملم، وزنه 190 غ.

وحصل على شاشة مرنة أساسية من نوع Foldable OLED بمقاس 6.9 بوصة، دقة عرضها (2790/1188) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 442 شمعة/م، كما زود بشاشة خارجية صغيرة من نوع OLED بدقة (340/340) بيكسل.

ويعمل الهاتف بنظام HarmonyOS 3.0، ومعالج Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 4G، ومعالج رسوميات Adreno 642L، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256/512 غيغابايت.

أما الكاميرا الأساسية له فحصلت على عدستين بدقة (40+13) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية جاءت بدقة 10.7 ميغابيكسل.

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وزود الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 4000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 40 واطا.

المصدر: ixbit