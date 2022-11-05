 
مباشر

هواوي تكشف عن هاتفها المتطور القابل للطي

العالم الرقمي و Social media

هواوي تكشف عن هاتفها المتطور القابل للطي
youtube/KidAndroid RH
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u3po

كشفت هواوي عن شكل ومواصفات هاتف Pocket S الذي ينافس أفضل الهواتف القابلة للطي من سامسونغ.

ويأتي الهاتف بهيكل مقاوم للرطوبة والغبار، أبعاده (170/75.5/7.2) ملم، وزنه 190 غ.

وحصل على شاشة مرنة أساسية من نوع Foldable OLED بمقاس 6.9 بوصة، دقة عرضها (2790/1188) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 442 شمعة/م، كما زود بشاشة خارجية صغيرة من نوع OLED بدقة (340/340) بيكسل.

ويعمل الهاتف بنظام HarmonyOS 3.0، ومعالج Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 4G، ومعالج رسوميات Adreno 642L، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256/512 غيغابايت.

أما الكاميرا الأساسية له فحصلت على عدستين بدقة (40+13) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية جاءت بدقة 10.7 ميغابيكسل.

إقرأ المزيد
هل نجح هاتف غوغل الجديد في اجتياز أقسى الاختبارات؟! (فيديو)
هل نجح هاتف غوغل الجديد في اجتياز أقسى الاختبارات؟! (فيديو)

وزود الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 4000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 40 واطا.

المصدر: ixbit

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا