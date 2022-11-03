 
مباشر

هل نجح هاتف غوغل الجديد في اجتياز أقسى الاختبارات؟! (فيديو)

العالم الرقمي و Social media

هل نجح هاتف غوغل الجديد في اجتياز أقسى الاختبارات؟! (فيديو)
youtube/JerryRigEverything
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u3h0

نشرت قناة JerryRigEverything الشهيرة على يوتيوب مقطع فيديو جديداً يظهر قدرة هاتف غوغل الجديد على تحمل أقسى الاختبارات.

في بداية المقطع حاول الخبير في القناة جرح شاشة هاتف Google Pixel 7 Pro بأداة حادة ليظهرالزجاج الواقي للشاشة قدرة مقاومة ممتازة للخدوش صنّفت من الدرجة السابعة، وبعدها قام الخبير بمحاولة خدش إطار الهاتف إذ ظهرت على الإطار علامات الخدش، ومن ثم حاول خدش الزجاج الواقي للكاميرات لكن الزجاج لم يتأثر تقريبا.

إقرأ المزيد
غوغل تكشف عن هاتف أندرويد بمواصفات فائقة!
غوغل تكشف عن هاتف أندرويد بمواصفات فائقة!

ومن الاختبارات القاسية التي تعرض لها الهاتف خلال المقطع هو اختبار مقاومة النار، إذ قام الخبير بتعريض الشاشة للهب الولاعة لمدة نصف دقيقة تقريبا فظهرت على الشاشة علامة الحرق لكن عملها لم يتأثر على الإطلاق، وبقيت الاستجابة للّمس فيها ممتازة.

وعندما حاول الخبير ثني الهاتف بكلتا يديه بالضغط على الواجهة الخلفية للجهاز برزت الشاشة قليلا، لكن عند محاولة الضغط من جهة الشاشة لم يتأثر هيكل الهاتف تقريبا.

المصدر: youtube/ JerryRigEverything

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا