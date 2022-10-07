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روسيا تطلق شبكة جديدة للتواصل الاجتماعي فريدة من نوعها

العالم الرقمي و Social media

روسيا تطلق شبكة جديدة للتواصل الاجتماعي فريدة من نوعها
youtube/Интерфакс
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أطلق المطورون الروس شبكة إلكترونية جديدة للتواصل الاجتماعي تعتمد تقنيات جديدة تمكن المستخدمين من الوصول إلى البيانات بسرعة كبيرة.

وأشار مطورو الشبكة إلى أن المميز في شبكتهم هو اعتماد تقنيات رموز QR، إذ يمكن للمستخدم تحميل ملف معين أو صورة أو فيديو وإرفاق منشوره برمز QR، ويمكن للآخرين الوصول إلى المنشور عبر تقنيات المسح السريع لهذا الرمز، وهذا الأمر يجعل عملية الوصول إلى المنشورات أسرع حتى في حال عدم توفر خدمات الإنترنت في وقت معين أو في حال كانت شبكة الإنترنت بطيئة.

ومن جهته قال ألكسندر أغييف مؤسسة شبكة QR'ME الجديدة: "هدف مشروعنا طموح جدا، وهو بناء جسر بين العالم الحقيقي والعالم الافتراضي.. أردنا إعطاء المستخدمين فرصة لاستعمال النظام الافتراضي لإنشاء أنشطة مختلفة، غايتنا هي أن نكون مميزين عن الآخرين، ونجذب انتباه الكثيرين لشبكتنا".

روسيا تطلق شبكة جديدة للتواصل الاجتماعي فريدة من نوعها
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ويمكن لمستخدمي الشبكة حاليا الحصول على جميع الميزات الأساسية لشبكات التواصل الاجتماعي الحديثة مثل نشر المحتوى والصور والفيديوهات، ووضع الإعجابات والتعليقات على المنشورات، فضلا عن إمكانية اعتماد الشبكة للمراسلة وإجراء المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو.

وتتوفر الشبكة للمستخدمين حاليا باللغة الروسية فقط، وستتوفر لغات إضافية فيها قريبا، ويمكن تحميل تطبيقها عبر متاجر App Store وGoogle Play و RuStore و Huawei AppGallery الإلكترونية.

المصدر: ixbit

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