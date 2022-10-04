حجب خدمات Google Translate في الصين!

أعلنت وسائل إعلام أن غوغل حجبت خدمات Google Translate عن المستخدمين في مناطق الصين.

ونقلت Bloomberg عن المتحدث باسم غوغل قوله "أغلقت غوغل خدمات Google Translate للمستخدمين في الصين. لقد أوقفنا هذه الخدمات هناك بسبب معدلات الاستخدام المنخفضة لها، وتقوم صفحة الخدمة بتوجيه المستخدمين إلى موقع الخدمة المسجل في هونغ كونغ، لكن الصفحة لا تعمل في باقي مناطق جمهورية الصين الشعبية".

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وجسب موقع Gazeta.Ru ففي الـ 29 من مايو الماضي كان بعض الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي قد دعوا آبل وغوغل لحظر بعض التطبيقات من متجريهما الإلكترونيين وخصوصا تلك التي تدعم إمكانيات الدفع عبر العملة الوطنية الرقمية الصينية.

وفي عام 2020 كانت قد ذكرت وسائل إعلام أن الصين تستعد لبدء تحقيقات بشأن غوغل تتعلق بمواضيع مكافحة الاحتكار، ووجهت اتهامات لتلك الشركة "بأنها تستغل مركزها المهيمن في سوق نظام التشغيل Android لقمع المنافسين".

المصدر: إزفيستيا