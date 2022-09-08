آبل تخرج عن المألوف وتذهل عشاقها بساعة ذكية لم تطرح مثلها من قبل!

بعد عام من الشائعات والتكهنات كشفت آبل أخيرا عن مجموعتها الأحدث من الأجهزة المحمولة والتي كان من بينها ساعة ذكية بمواصفات لم تحملها ساعاتها من قبل.

وأكثر ما يشد الانتباه في ساعة Apple Watch Ultra الجديدة هو أنها صممت بشكل مختلف عن باقي ساعات آبل السابقة، إذ حصلت على إطار جانبي على حافة الهيكل اليمنى يضم التاج الدوار الرقمي وزر القفل وعلى الحافة المقابلة جاء مكبر الصوت ومنفذ الشحن.

وصممت هذه الساعة لتكون مناسبة لمحبي الرياضة والتجوال والمغامرات في الطبيعة، إذ حصلت على هيكل متين مصنوع من التيتانيوم، وحميت شاشتها بالزجاج الياقوتي المضاد للصدمات والخدوش، كما حصلت على دعم لمعيار L1+L5 لأنظمة GPS لتوفير تحديد دقيق للمواقع، وجهّزت بميزة تساعدها على تذكر المسار الذي يقطعه المستخدم لإظهاره له في حال قرر العودة منه في منطقة ما.

وإضافة إلى كل ذلك تمت حماية الساعة من الماء وفق معيار MIL-STD-810H ما يسمح لمستخدمها بالغوص معها إلى عمق 100 تحت الماء دون أن تتأثر ساعته، كما جهّزت بنظام خاص يحذّر الغواص لصعوده بسرعة نحو سطح الماء.

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وحصلت Apple Watch Ultra على أحزمة مطاطية وقماشية متنوعة تلبي مختلف الأذواق، كما جهزت بحساسات متطورة لقياس معدلات نبض القلب ومعدلات الأكسجة في الدم، إضافة إلى برامج متطورة لمراقبة النشاط البدني للمستخدم ومعدلات نومه اليومية.

المصدر: 3dnews