ساعة آبل الجديدة يمكنها إخبار مرتديتها بأفضل وقت للحمل!

تجاوزت الساعات الذكية منذ فترة طويلة نقطة مجرد معرفة الوقت، حيث قدمت مجموعة محيرة من الميزات الصحية من عد الخطوات إلى تخطيط القلب الكهربائي.

ولكن، أحدث جهاز من شركة آبل سيخبر المستخدمات الآن أيضا بأفضل وقت للحمل.

وكشفت شركة التكنولوجيا العملاقة أن ساعة Apple Watch 8 الجديدة ستجعل تنظيم الأسرة "سهلا ومريحا" مع ميزة الإباضة.

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وتستخدم الساعة - التي ستكلف 419 جنيها إسترلينيا - مستشعرين للتحقق من درجة حرارة معصم المرأة كل خمس ثوان طوال الليل، وتسجيل درجة حرارة الجسم الأساسية - أدنى مستوى تم تحقيقه أثناء الراحة.

ويمكن أن تكون الزيادات الطفيفة، الصغيرة التي تصل إلى 0.1 درجة، علامة على الإباضة. ويعتقد الخبراء أن تتبع هذا كل يوم يمكن أن يساعد في التنبؤ بالوقت الذي من المرجح أن تحمل فيه المرأة. وأكثر الأوقات خصوبة هي الأيام التي تسبق الإباضة، بالإضافة إلى يوم الإباضة واليوم الذي يليه.

وسيساعد استشعار درجة الحرارة النساء أيضا على تتبع فترة الحيض بشكل أكثر دقة، حيث تتلقى المستخدمات إشعارا إذا تغيرت الدورة التي تم تسجيلها، والتي يمكن أن تكون علامة على وجود حالة أساسية.

وقالت آبل: "الدورة الشهرية هي علامة مهمة للصحة ويعتبرها العديد من الأطباء علامة حيوية. تتميز Apple Watch Series 8 بقدرات جديدة ومبتكرة لاستشعار درجة الحرارة التي تمنح النساء مزيدا من الرؤى".

وستتوفر الساعة الجديدة اعتبارا من 16 سبتمبر.

المصدر: ديلي ميل