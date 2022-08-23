ما الذي ستكشف عنه آبل خلال مؤتمرها التقني القادم؟

سرّبت بعض مواقع الإنترنت معلومات حول الأجهزة التي ستكشف عنها شركة آبل خلال حدثها التقني الذي سيعقد قريبا.

وتبعا لقناة @evleaks الشهيرة على "تويتر" والتي غالبا ما تصدق توقعاتها حول الأجهزة الإلكترونية الحديثة فإن "آبل ستكشف خلال حدثها التقني الذي سيعقد في 7 سبتمبر المقبل عن مجموعتها الأحدث من الهواتف الذكية والحواسب اللوحية، ومن المرجح أن تؤجل الكشف عن حواسب MacBook وساعاتها الذكية حتى أكتوبر أو نوفمبر العام الجاري".

وأشارت القناة إلى أن "آبل ستعرض خلال الحدث القادم هواتف iPhone 14، و14 mini، و14 Pro، و14 Pro Max، كما ستكشف عن ثلاثة طرازات من حواسب iPad، منها جهاز سيأتي بشاشة بمقاس 10.2 بوصة، وجهاز iPad Pro من الجيل السادس بشاشة كبيرة بمقاس 12.9 بوصة، إضافة إلى جهاز iPad Pro 11 من الجيل الرابع والذي سيحصل على شاشة بمقاس 11 بوصة على الأغلب".

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وكان الصحفي الشهير، مارك غورمان قد توقع "أن هواتف آيفون التي ستطرح العام الجاري ستأتي بميزة Always On Display، وهي الميزة المستعملة في بعض هواتف أندرويد منذ عدة سنوات".

ويتوقع الخبراء أن هواتف iPhone 14 وخصوصا من فئتي Pro و Max ستحصل على كاميرات ذات تقنيات مميزة تمنحها دقة عالية جدا في توثيق الفيديوهات والصور.

المصدر: 4pda