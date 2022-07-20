"Sber" الروسية تستعد لإطلاق منافس لـ TikTok

أعلنت مؤسسة "Sber" الروسية عن نيتها إطلاق شبكتين جديدتين للتواصل الاجتماعي، إحداهما ستكون منافسة لـ TikTok.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للمؤسسة "تستعد Sberentertainment التابعة لمؤسسة Sber لإطلاق شبكتين اجتماعيتين جديدتين للتواصل الاجتماعي، أول شبكة وهي Chipz ستكون منافسة لـ TikTok، والشبكة الثانية Punch ستكون عبارة عن منصة لإنشاء الموسيقى والترويج لها".

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وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الخبراء بدأوا باختبار النسخة التجريبية من شبكة Chipz، ومن المفترض أن تطلق لاختبارها من قبل المستخدمين في سبتمبر القبل، وسيتمكن مستخدمو هذه الشبكة من إنشاء مقاطع فيديو عمودية قصيرة بناء على قوالب جاهزة ومكتبة من الموسيقى والأفلام والعروض، وستكون مدة هذه المقاطع في البداية 60 ثانية.

أما مسخدمو تطبيقات Punch فسيكون بإمكانهم استحداث المقاطع الموسيقية وإضافة المؤثرات الصوتية عليها، كما ستساعد برمجيات الذكاء الصناعي الموجودة في هذه الشبكة على اختيار الكلمات للمقاطع الموسيقية، ويتوقع أن تطلق هذه الشبكة بنسختها الاختبارية نهاية شهر يوليو الجاري.

المصدر: فيستي