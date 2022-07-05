أقوى وأحدث هواتف Xiaomi يظهر رسميا (فيديو)

أزاحت Xiaomi الستار عن هاتفها الجديد الذي صنف من بين أفضل هواتف أندرويد التي ظهرت هذا العام.

وأتى الهاتف الجديد بهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68، مصنوع من المعدن والبلاستيك والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (163.2/75/9.1) ملم، ووزنه 225 غ.

أما شاشته فأتت LTPO2 AMOLED بمقاس 6.73 بوصة، دقة عرضها (3200/1440) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، معدل سطوعها 521 شمعة/م تقريبا، وتعمل مع تقنيات Dolby Vision و+HDR10 لتوفير واقعية كبيرة للصور والفيديوهات.

ويعمل الجهاز بنظام Android 12 مع واجهات MIUI 13، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1، ومعالج رسوميات Adreno 730، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت.

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أما الكاميرا الأساسية له فحصلت على 3 عدسات بدقة (50+48+48) ميغابيكسل، وجهزت بمستشعر TOF 3D، والكاميرا الأمامية جاءت بدقة 32 ميغابيكسل.

وحصل الهاتف على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 4860 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 67 واطا.

المصدر: ixbit