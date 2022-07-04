أفضل هواتف أندرويد من حيث الأداء حاليا

نشرت منصة AnTuTu المتخصصة بتقييم الأجهزة الإلكترونية قائمة جديدة بهواتف أندرويد التي تتمتع بأفضل أداء بشكل عام.

واحتل المرتبة الأولى في القائمة هاتف الألعاب Black Shark 5 Pro الجديد من Xiaomi، والذي حصل على 1.04 مليون نقطة، والذي يجمع في تقنياته ذواكر تخزين متطورة من نوع SSD و UFS 3.1 ما يمنحه سرعات كبيرة في التعامل مع البيانات.

أما المرتبة الثانية فحصل عليها هاتف Red Magic 7 Pro بـ 1.03 مليون نقطة، إذ يعمل نظام التبريد الخاص في هذا الهاتف بشكل فعال على إزالة الحرارة من المعالج واللوحة الأم وذواكر الوصول العشوائي ما يؤمن أداء ممتازا في التعامل مع البيانات حتى أثناء استعمال الجهاز مع الألعاب أو في فصل الصيف في ظروف الحرارة المرتفعة.

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وثالثا في التصنيف حلّ هاتف Lenovo Legion Y90 بـ 1.01 مليون نقطة، أذ حصل هذا الجهاز أيضا على نظام تبريد خاص، وعلى ذواكر SSD + UFS 3.1 بنسخها الأحدث.

وفي المرتبة الرابعة من القائمة جاء هاتف iQOO 9، وخامسا حلّ iQOO 9 Pro، وتلاه هاتفا Vivo X80 و Oppo Find X5 Pro المجهزان بمعالجات MediaTek Dimensity 9000، كما ضمت القائمة أيضا هواتف مثل Vivo X80 Pro، و iQOO Neo 6، و Xiaomi 12 Proالمجهزة بمعالجات Snapdragon 8 Gen 1.

المصدر: فيستي