غوغل قد تتعرض لغرامات كبيرة في روسيا

أعلنت وسائل إعلام أن شركة غوغل قد تتعرض لغرامات جديدة في روسيا لمخالفتها القوانين المتعلقة بالإنترنت في البلاد.

وأشارت هيئة الرقابة وحماية حقوق المستهلك الروسية إلى "أن غوغل من المحتمل أن تتعرض لغرامة أخرى في روسيا، وذلك لفشلها المتكرر بالامتثال إلى المتطلبات التي تتعلق بمنع بنشر المحتوى المحظور وفقا للقوانين المحلية".

وأوضحت الهيئة "أنها نظمت شكوى ضد غوغل بموجب البند الخامس من القرار13.41 في قانون العقوبات الروسي، وفي حال فرضت المحكمة المختصة غرامة على غوغل هذه المرة فستكون الغرامة كبيرة، ونظرا لتكرار مثل هذا النوع من المخالفات فإن قيمة الغرامة قد تتراوح ما بين 1/20 إلى 1/10 من قيمة الأرباح السنوية لغوغل في روسيا".

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وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن هيئة الرقابة وحماية حقوق المستهلك الروسية "ارتأت أن موقع يوتيوب التابع لغوغل يساهم عن قصد بنشر معلومات مضللة عن العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، فضلا عن الموقف الغير مبال تجاه حياة وصحة القاصرين".

وتجدر الإشارة إلى أن روسيا كانت قد فرضت عدة مرات غرامات مالية على غوغل، بعد أن ارتأت أن الأخيرة لا تمتثل للقوانين المحلية التي تتعلق بالإنترنت على الأراضي الروسية.

المصدر: فيستي