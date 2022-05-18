فرع "غوغل" في روسيا يعلن الإفلاس

يعتزم الفرع الروسي لشركة "غوغل" التقدم إلى محكمة التحكيم بطلب للاعتراف بإفلاسها، وجاء ذلك بحسب ما نشرته الشركة اليوم الأربعاء.

وجاء في بيان صدر عن الفرع الروسي لشركة "غوغل" اليوم، إن "الشركة تتوقع إفلاسها واستحالة الوفاء بالتزاماتها المالية اعتبارا من 22 مارس 2022".

وفي الوقت الحالي، فرضت المحكمة الروسية على شركة "غوغل" غرامة مبيعات تجاوزت 7.2 مليار روبل بناء على مطالبات من هيئة الرقابة "روسكومنادزور"، والتي كان على الشركة سدادها قبل 19 مارس 2022. وفي مايو الماضي، تم فتح قضية جديدة ضد "غوغل".

كما تم تغريم شركة "غوغل" أكثر من مرة من قبل المحكمة الروسية لعدم حذف محتوى محظور في روسيا على مواقعها، بما في ذلك على "يوتيوب".

المصدر: إنترفاكس