غوغل تنافس آبل وسامسونغ بهاتف Pixel الجديد
تستعد غوغل لطرح هاتف Pixel 6a الجديد الذي يتوقع له أن يشكل منافسة قوية لأحدث هواتف سامسونغ وآبل.
ويأتي الهاتف بهيكل مقاوم للماء والغبار، أبعاده (152.2/71.8/8.9) ملم، وزنه 178 غ، ومحمي بإطار من الألومينيوم، وطبقة من زجاج Gorilla Glass 3 المقاوم للصدمات والخدوش.
وحصل على شاشة OLED بمقاس 6.1 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ومعدل سطوعها 429 شمعة/م تقريبا، وتعمل مع تقنية Always-on display.
ويعمل الجهاز بنظام Android 12، ومعالج Google Tensor الحديث، ومعالج رسوميات Mali-G78 MP20، وذواكر وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 غيغابايت.
أما الكاميرا الأساسية فيه فأتت ثنائية العدسة بدقة (12.2+12) ميغابيكسل، وجهّزت بمصباحي LED، والكاميرا الأمامية جاءت بدقة 8 ميغابيكسل.
وزودته غوغل بمنفذ USB Type-C 3.1، ومنفذ لشرائح الاتصال، وتقنية eSIM، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 4410 ميلي امبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 18 واطا.
المصدر: 4pda