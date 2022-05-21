الكشف عن مواصفات هاتف أندرويد المنتظر من موتورولا

سرّبت بعض مواقع الإنترنت معلومات تتعلق بهاتف Moto G42 الذي ستطرحه موتورولا لتنافس من خلاله هواتف سامسونغ وهواوي الحديثة.

وتبعا للتسريبات فإن الهاتف سيحصل على هيكل مصنوع من البلاستيك والألومينيوم والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (161.9/73.9/8.3) ملم، وزنه 178غ.

وسيجهز بشاشة AMOLED بمقاس 6.4 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 411 شمعة/م.

وسيضمن الأداء الممتاز له معالج MediaTek Helio G85، ومعالج رسوميات Mali-G52 MC2، وذواكر وصول عشوائي 6 و8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

إقرأ المزيد

أما الكاميرا الأساسية فيه فستكون ثلاثية العدسة بدقة (48+8+2) ميغابيكسل، فيها عدسة ماكرو للتصوير القريب، والكاميرا الأمامية ستأتي بدقة 13 ميغابيكسل.

وسيحصل الهاتف على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع، أما سعره فمن المفترض أن يبدأ من 180 دولارا.

المصدر: 3dnews