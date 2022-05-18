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Honor تتحدى سامسونغ بجيل جديد من الهواتف

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Honor تتحدى سامسونغ بجيل جديد من الهواتف
youtube/Sparrows News
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بدأت شركة Honor بالترويج لجيلها الجديد من الهواتف الذكية التي يتوقع لها أن تكون منافسا قويا لأحدث هواتف سامسونغ.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الشركة ستطرح 3 نماذج من الهواتف الجديدة على الأقل هي: Honor 70، وHonor 70 Pro، و+Honor 70 Pro.

ومن المفترض أن يحصل الهاتف الأول على شاشة OLED عالية الدقة ترددها يعادل 120 هيرتزا، وان يجهز بمعالج Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1، وكاميرا فيها عدسة بدقة 108 ميغابيكسل، وبطارية بسعة 4800 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 66 واطا.

أما هاتف Honor 70 Pro فمن المتوقع أن يحصل على معالج MediaTek Dimensity 8100 الحديث، وشاشة OLED بدقة (2600/1200) بيكسل، وكاميرا ثلاثية العدسة بدقة (50+50+8) ميغابيكسل .

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وهاتف Honor 70 Pro+ سيكون الأكبر حجما من بين الهواتف الثلاثة، وسيحصل على أحدث معالج Qualcomm Snapdragon، وشاشة OLED بدقة (1200/2600) بيكسل، وبطارية بسعة 4600 ميلي أمبير مع شاحن فائق السرعة باستطاعة 100 واط.

المصدر: ixbit

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