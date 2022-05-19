خبير يكشف عن أسوأ كلمات مرور

كشف خبير في الأمن السيبراني عن الأخطاء التي يرتكبها الأشخاص في كلمات المرور الخاصة بهم، واعتبر أن التوازن بين إنشاء كلمة مرور جيدة وقوية يصعب اختراقها ولكن تذكرها هو أمر صعب أيضا.

يقول غاري دي ميركوريو:" هناك سببا وجيها يدفعك إليه مديرو تكنولوجيا المعلومات في العمل إلى تغيير كلمة مرورك بانتظام".

ويضيف :"مع قيام المتسللين بتطوير تكتيكاتهم باستمرار، فإن البقاء على رأس الأمان عبر الإنترنت أمر لا بد منه، خاصة وأننا ندخل باستمرار إلى خدمات شائعة مثل Facebook و Google من هواتفنا الذكية".

وبحسب غاري إن أنظمة القوة الغاشمة يمكنها اجتياز عدد مثير للقلق من التوليفات في غضون ثوان باستخدام المعدات المناسبة.

ويرتكب الناس خطأ كونهم أكثر قابلية للتنبؤ بكلمات المرور الخاصة بهم يقول غاري :"ستندهش من عدد الأشخاص الذين لديهم نفس كلمات المرور بالضبط".

وبحسب غاري يعد استخدام المواسم أو أعياد الميلاد طرقا سهلة للمتسلل لاختراق كلمة مرورك، ويضيف:"لذلك في أي وقت يتعلق بأشياء مثل المواسم، أو كلمات مثل الحب، وتاريخ عيد ميلادك ، وعيد ميلاد أفراد الأسرة، وأي نوع من التواريخ، لقد تم تسريب كلمات المرور هذه بالفعل".

واعتبر غاري أن أسماء الشركات، والحالة التي تكون فيها أو الدولة التي تتواجد فيها أو آخر مرة فاز فيها فريقك بكأس العالم، كل ذلك موجود لدى أشخاص يفكرون بنفس الطريقة.

ويوصي بأن يستخدم الأشخاص مفتاح alt الموجود على لوحة المفاتيح الخاصة بهم لتغيير الأحرف إلى أحرف أقل وضوحا، مما يجعل اختراق المتسللين أكثر صعوبة.

لكنه حذر من أن الأمن السيبراني شيء متحرك باستمرار، قائلا: "ما هو آمن اليوم قد لا يكون آمنا غدا".

المصدر:nypost