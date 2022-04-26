تغريدة من عام 2017 تكشف رغبته بشراء المنصة .. تسلسل زمني موجز لتاريخ إيلون موسك مع "تويتر"!

أصبح أحد مستخدمي "تويتر" الأكثر إثارة للجدل، مالكه يوم الاثنين، بعد أن أبرم إيلون موسك صفقة بقيمة 44 مليار دولار لشراء الشركة.

وكانت هذه الخطوة تتويجا لتاريخ الملياردير الطويل مع المنصة من نواح كثيرة. وانضم موسك إلى "تويتر" منذ عام 2009، وغرّد في وقت مبكر من عام 2017 للإعراب عن الاهتمام بشرائه: "أنا أحب تويتر''، وتابع بعد دقائق: "كم سعره؟". وكان أيضا منتقدا صريحا لـ"تويتر"، داعيا إلى إجراء تغييرات بما في ذلك التراجع عن الإشراف على المحتوى وإعطاء الأولوية "لضرورة مجتمعية" لحرية التعبير.

ويوجد لدى موسك 85 مليون متابع على حسابه - يشارك معهم الأخبار حول شركته للسيارات الكهربائية "تسلا"، ومثل غالبية مستخدمي "تويتر"، تعليق بليغ عن حياته اليومية.

I love Twitter — Elon Musk (@elonmusk) December 21, 2017

ولكن تغريدات موسك ليست كلها مسلية، حيث واجه المدير التنفيذي رد فعل عنيفا كبيرا - وفي بعض الحالات إجراءات قانونية - بسبب نشاطه عبر الإنترنت.

How much is it? — Elon Musk (@elonmusk) December 21, 2017

وفيما يلي بعض اللحظات الأساسية في تاريخ موسك على "تويتر":

- تغريدة بقيمة 40 مليون دولار

في أغسطس 2018، نشر أنه حصل على تمويل لجعل شركة "تسلا" خاصة بسعر 420 دولارا للسهم الواحد - في إشارة مزاح إلى الماريغوانا. لكن لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) خلصت بعد التحقيق إلى أن التغريدات ليس لها أساس في الواقع وألحقت الضرر بالمستثمرين، وأصدرت غرامتين منفصلتين على موسك و"تسلا" بقيمة 20 مليون دولار.

وكانت العقوبة بمثابة "تحذير لكل من يدلي بتصريحات علنية دون اعتبار لدقة كلماتهم أو تأثيرها". (يؤكد موسك أن النكتة كانت "تستحق العناء").

وتضمن جزء من تسوية 2018 بندا يقضي بأن يكون لموسك مستشار قانوني يوافق على التغريدات حول "تسلا" مسبقا لضمان عدم احتوائها على أخبار تحركات السوق. وليس من المستغرب أن موسك لم يلتزم بهذه الشروط، مع محو 14 مليار دولار من قيمة "تسلا" في عام 2020 بتغريدة تفيد بأن "سعر سهم "تسلا" مرتفع للغاية".

وواجه موسك مرة أخرى مشاكل في هيئة الأوراق المالية والبورصات عندما قام في عام 2021 بالتغريد باستطلاع رأي حول ما إذا كان سيبيع سهمه وشرع في فعل ذلك. ويخضع الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" وشقيقه الآن للتحقيق بشأن التداول من الداخل فيما يتعلق بما إذا كان موسك أخبر شقيقه مقدما أنه سيغرد في الاستطلاع.

وأثارت التحقيقات والإجراءات القانونية المتكررة غضب موسك، الذي قال محاميه في ملف قانوني في مارس إن تحقيقات لجنة الأوراق المالية والبورصات تشكل "جهودا ضخمة محسوبة لتهدئة ممارسة موسك لحقوق التعديل الأول".

- دراما مستكشف الكهف

يبدو أن نزاعات موسك على "تويتر" ساهمت في جلبه إلى قاعة محكمة في لوس أنجلوس في عام 2019، حيث واجه محاكمة بتهمة التشهير فيما يتعلق بالتغريدات والتصريحات الأخرى التي أدلى بها حول مستكشف الكهوف البريطاني فيرنون أنسوورث، حيث غضب موسك بعد أن سخر منه المستكشف بسبب خططه لإنقاذ فريق من لاعبي كرة القدم الشباب من أحد الكهوف في تايلاند.

واعتذر المدير التنفيذي لشركة "تسلا" وحذف تغريدات بعد انتقادات شديدة من الجمهور ومستثمريه، لكنه أعاد تصعيد المزاعم التي لا أساس لها في سلسلة أخرى من التغريدات بعد حوالي شهر وضاعفها في رسالة بريد إلكتروني مسجلة إلى مراسل BuzzFeed.

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وشهد موسك في المحكمة بأنه لم يقصد أن يكون حقيقيا في تغريدته، وأنه كان مستاء في ذلك الوقت مما أسماه "هجوم غير مبرر على ما كان محاولة حسنة النية لمساعدة الأطفال".

وقال موسك: "كان الأمر خاطئا ومهينا". وتمت تبرئته في النهاية.

- المساهمون غير سعداء

كما جاء رد الفعل العنيف من تغريدات موسك من المساهمين. وتمت مقاضاته في دعوى قضائية جارية رفعها مستثمرون قالوا إن تغريدته "420" لعام 2018 كانت غير دقيقة وتضر بالشركة.

وهناك دعوى أخرى رفعها أحد المساهمين في عام 2021، تدعي أن تغريدات موسك تسببت في "خسائر بمليارات الدولارات"، وتشير على وجه التحديد إلى عداء بين موسك والسناتور إليزابيث وارين، والذي يُزعم أنه أدى إلى انخفاض سعر السهم بنسبة 9.6٪ أخرى في ديسمبر بالإضافة إلى استطلاع حول بيع الأسهم.

وتقول الدعوى: "لا يزال موسك غير مرتدع ويستمر في النشر على "تويتر" ووسائل التواصل الاجتماعي حول أمور مادية لشركة "تسلا" وحملة أسهمها، والتي لها تأثير في نهاية المطاف على أسعار أسهم "تسلا"".

- لقاء غرايمز

لعبت المنصة أيضا دورا كبيرا في حياة موسك الشخصية: يقال إنه التقى بشريكته السابقة كلير باوتشر (المعروفة باسم غرايمز) عبر "تويتر".

وعندما أعلنا عن علاقتهما في عام 2018، ذكرت Page Six أنهما التقيا عندما غرّد موسك تورية مفصّلة حول الذكاء الاصطناعي، ووُجد أن باوتشر أطلقت النكتة قبل ذلك بسنوات.

ويوجد لدى الزوجان، اللذان يتواصلان علنا منذ ذلك الحين على "تويتر"، طفلان معا. وقال تقرير من هيئة الأوراق المالية والبورصات إن موسك نشر تغريدة "420" في عام 2018 لأنه "اعتقد أن صديقته ستجدها مضحكة".

- جدل "كوفيد-19" وغير ذلك من التصرفات الغريبة

غالبا ما تكون تغريدات موسك فوضوية (قال إنه يرسلها في الغالب من المرحاض). وتلقى انتقادات لعدد من التغريدات التي قللت من خطورة "كوفيد-19"، وتحدثت ضد عمليات الإغلاق.

وفي مكان آخر على مر السنين، وعد موسك بأن تكون سيارات "تسلا" قابلة للشراء بعملة "بيتكوين"، ثم تراجع عن هذا الإعلان، مازحا حول ترك وظيفته ليصبح مؤثرا.

وتسبب أسلوب موسك الشخصي الحر على "تويتر" في إبداء الكثير من القلق بشأن استيلائه على الشركة، وما إذا كانت عقلية "حرية التعبير" ستترجم إلى سياسات ضارة.

وقالت جيسيكا غونزاليس، الرئيسة التنفيذية المشاركة لمؤسسة Free Press غير الربحية التي تدعو إلى إصلاح وسائل الإعلام: "لم يشترِ موسك لعبة أخرى باهظة الثمن فحسب، بل قام أيضا بشراء مجتمع عالمي عبر الإنترنت يضم حوالي 330 مليون مستخدم منتظم. ومن خلال التحكم في مثل هذه المنصة الضخمة، تأتي مسؤولية كبيرة - ولم يُظهر موسك أن لديه القدرة على أن يكون مسؤولا أمام هذا المجتمع المتنوع عبر الإنترنت".

المصدر: ذا غارديان