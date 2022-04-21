شبكة "VK" الروسية توفر لمستخدميها فرصة جديدة لجني الأرباح

أعلن القائمون على شبكة "VK" الروسية للتواصل الاجتماعي عن مشروع جديد ستتبناه الشبكة لمساعدة مستخدميها على جنى الأرباح عبر الإنترنت.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن " VK" تبنت برنامجا جديدا هدفه دعم الناشئة الصغيرة والمتوسطة يدعى " Quick start VKontakte"، وسيركز هذا البرنامج بشكل أساسي على المستثمرين الجدد الذين يرغبون بالترويج لأعمالهم عبر وسائط التواصل الاجتماعي.

وستوفر "VK" في إطار هذا البرنامج للمستثمرين عدة خدمات منها خدمات الترويج الإلكتروني للمنتجات، وخصومات على الإعلانات عبر الشبكة، وأدوات متطورة لعرض المنتجات مع خصائص تساعد المروج على إيصال إعلاناته لفئات معينة للمستخدمين، كما سيتمكن المستثمرون من الحصول على استشارات من قبل المختصين بالترويج الإلكتروني للمتعاملين مع الشبكة.

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ومن المفترض أن يعمل البرنامج المذكور لمدة 3 أشهر، ويمكن أن ينضم إليه المستثمرون من ذوي الحسابات المسجلة كحسابات تجارية على " VK".

وتجدر الإشارة إلى أن " VK" كانت قد وسعت في مارس الفائت خدماتها المخصصة لدعم المستثمرين أيضا عبر منصة " VK"، وفرت لأصحاب المشاريع متاجر إلكترونية لعرض منتجاتهم، كما ساعدتهم على قبول المدفوعات عبر خدمة "VK Pay".

المصدر: فيستي