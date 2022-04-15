7 حيل خفية في Gmail على الجميع معرفتها - بما في ذلك كيفية إلغاء بريد إلكتروني مرسل

يتمتع Gmail بواجهة بسيطة وسهلة الاستخدام، ولكن هناك الكثير من الميزات التي لا تراها العين، ويغفل الكثير من المستخدمين عنها.

ويوجد الكثير من الاختراقات والحيل المخفية لتحسين تجربة Gmail، بما في ذلك إلغاء إرسال بريد إلكتروني.

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وتشير الإحصاءات إلى أنه وقع إرسال أكثر من 300 مليار رسالة بريد إلكتروني يوميا في عام 2020، وتم كتابة الكثير منها وإرسالها واستلامها على نظام Gmail الأساسي من "غوغل".

وتبلغ حسابات Gmail نحو 1.8 مليار من أصل 5.6 مليار حساب بريد إلكتروني نشط، وكل حساب يفعل أكثر بكثير من مجرد إرسال واستلام الرسائل.

إلغاء إرسال بريد إلكتروني

بالتأكيد، أرسل الجميع رسالة عبر الفضاء الإلكتروني تمنوا على الفور أن يتمكنوا من إلغائها، وعلى Gmail، هذا ممكن.

بعد إرسال بريد إلكتروني، سيظهر مربع صغير في الجزء السفلي الأيسر يسألك عما إذا كنت ترغب في إلغاء الإرسال: انقر مباشرة على كلمة "تراجع" بعد الإرسال، حيث سيؤدي النقر في أي مكان آخر إلى اختفاء الخيار.

وضمن الإعدادات الافتراضية، ستظهر أيقونة التراجع على الشاشة لمدة خمس ثوان، ويمكن تغيير هذا في الإعدادات.

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البحث المتقدم

يعد البحث المتقدم أداة مفيدة لتعقب جزء من المعلومات المدفونة في صندوق الوارد الخاص بك.

ويمكن الوصول إلى أداة البحث المتقدم عن طريق النقر فوق الرمز الذي يحتوي على ثلاثة أشرطة منزلقة في مربع البحث أعلى صندوق الوارد الخاص بك.

ويمكنك البحث حسب المرسل والمستقبل والتاريخ والكلمات، يمكنك حتى تضييق نطاق البحث عن بريد إلكتروني من خلال البحث عن الكلمات التي لا تحتوي عليها.

الترميز اللوني للرسائل المهمة

تضع الرسائل المميزة بـ"نجمة" رسائل البريد الإلكتروني الأكثر أهمية في مجلد منفصل.

ولكن يمكن تنظيم هذه الرسائل بشكل أكبر باستخدام النجوم المرمزة بالألوان.

ويمكن تنشيط المزيد من خيارات الألوان من خلال الانتقال إلى الإعدادات، والتمرير لأسفل في علامة التبويب "عام"، واسحب المزيد من خيارات الألوان إلى قسم "قيد الاستخدام".

الكتابة الذكية

تعتبر اقتراحات الكتابة من "غوغل" نعمة للمستخدمين الذين يكتبون بلغة المكتب التقليدية.

وبمجرد كتابة بداية العبارة، سيقترح Gmail باقي العبارة، ما يوفر لك ضغطات المفاتيح والوقت.

ويمكن تشغيل "الكتابة الذكية" وإيقاف تشغيلها ضمن الإعدادات. وتقبل "غوغل" أيضا التعليقات حول كيفية تحسين جودة العبارات المقترحة في "الكتابة الذكية".

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صندوق وارد مخصص

يعد التخطيط الافتراضي لـGmail أمرا أساسيا إلى حد ما لجذب الجماهير.

ولكن يمكن للمستخدمين تحديد أولويات رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهم عن طريق النقر فوق أيقونة "الإعدادات السريعة" وتحديد صندوق بريد وارد مخصص بناء على ما يريدون رؤيته أولا: غير مقروء أو مميز بنجمة أو مهم.

ويمكن تطبيق ميزة صناديق الوارد المتعددة، والتي يمكنها تحويل جميع رسائل البريد الإلكتروني إلى صندوق وارد مختلف.

الوضع السري

يمكن جعل رسائل البريد الإلكتروني تختفي، مثل "سناب شات".

ويمكنك تعيين تاريخ انتهاء الصلاحية على بريد إلكتروني خاص عن طريق النقر فوق رمز القفل بالقرب من زر الإرسال.

محادثة صامتة

يمكن أن يؤدي كتم سلسلة الرسائل التي تتلقى ردودا زائدة إلى توفير مهلة خطيرة للمستخدمين الذين يستخدمون البريد الإلكتروني على مستوى المكتب.

إنها ميزة بسيطة - لكنها مخفية بعض الشيء.

ولتفعيلها، حدد المربع الموجود على يسار رسالة البريد الإلكتروني التي تلقيتها وسيظهر شريط خيارات في الأعلى.

انقر فوق النقاط الثلاث لتظهر القائمة، وحدد كتم الصوت لبعض الرسائل الإلكترونية الهادئة.

المصدر: نيويورك بوست