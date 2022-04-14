أداة Google Earth تعرض "فاصلا زمنيا" لمدينتك مدته 37 عاما

يأتي برنامج Google Earth محملا بالكثير من الميزات الرائعة، بما في ذلك أداة "الفاصل الزمني" (time-lapse)، التي يمكن أن توضح لك كيف تغير كوكبنا.

ويُعد برنامج Google Earth من "ألفابت" أحد أكثر الأدوات فعالية في عصرنا. وتستخدم الخدمة صور الأقمار الصناعية للسماح لك باستكشاف جميع أنحاء العالم، بعضها ثلاثي الأبعاد، من جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

واعتبارا من أبريل الماضي، يمكن للمستخدمين الآن الوصول إلى ميزة "الفاصل الزمني" الذكية التي توضح كيف تغير الحي الذي يقيمون فيه على مدار الـ 37 عاما الماضية.

وحصلت خدمة "غوغل" على أكثر من 24 مليون صورة أقمار صناعية تم التقاطها على مدى أربعة عقود.

وتهدف هذه الميزة إلى إظهار "ليس فقط المشاكل ولكن أيضا الحلول" لكل منشور في مدونة "غوغل".

كما أشارت ريبيكا مور، مديرة برنامج Google Earth، إلى أن أداة "الفاصل الزمني" لبرنامج Google Earth يمكنها أيضا عرض "ظواهر طبيعية رائعة الجمال ظهرت على مدى عقود".

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وتخطط شركة التكنولوجيا العملاقة لإضافة صور جديدة إلى المشروع بشكل مستمر خلال العقد المقبل.

وتعمل "غوغل" بشكل وثيق مع وكالة ناسا، وبرنامج "لاندسات" التابع للمسح الجيولوجي الأمريكي، وبرنامج "كوبرنيكوس" التابع للاتحاد الأوروبي في هذا المشروع.

وفي الوقت نفسه، يتم تشغيل ميزة الفاصل الزمني بواسطة CREATE Lab بجامعة كارنيجي ميلون.

كيفية عرض الفاصل الزمني لمدينة مسقط رأسك

أولا، انتقل إلى متصفحك، ثم اتبع هذا الرابط: g.co/Timelapse.

وبعد ذلك، توجه إلى شريط البحث "ابحث في الكوكب" وأدخل أي مكان على الأرض.

وبمجرد تحديد العنوان، سيبدأ برنامج Google Earth في إظهار مقطع "الفاصل الزمني".

وستظهر خريطة الفاصل الزمني على اليسار وشريط البحث على اليمين.

المصدر: نيويورك بوست