هواتف قد تكون خطرة على مستخدميها!

حذّر موقع Bankless Times من بعض الهواتف الذكية التي قد تتسبب بضرر لمستخدميها بسبب مستويات الإشعاعات التي تصدرها.

وعلى رأس القائمة التي نشرها الموقع جاء هاتف Motorola Edge من حيث معدل الإشعاعات الكهرومغناطيسية التي يصدرها، إذ يبلغ معدل SAR في هذا الجهاز تبعا للموقع نحو 1.79 واط/كلغ، أي أن هذا المعدل هو أعلى من المعدل المسموح به من قبل لجنة الاتصالات الفدرالية الأمريكية (FCC)، والذي يبلغ 1.6 واط/كلغ.

وفي المرتبة الثانية من القائمة حل هاتف ZTE Axon 11 الذي يدعم شبكات الجيل الخامس الخلوية، وتلاه هاتف OnePlus 6T الذي يعتبر قديما الآن.

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وشملت القائمة عدة هواتف ذكية أيضا منها هواتف Pixel 3XL و Pixel 3XL و Pixel 3XL من غوغل، إضافة إلى هاتفي Xperia XA2 Plus و Xperia XZ1 Compact من سوني، وهاتف OnePlus 6 الذي بات يعتبر قديما نوعا ما أيضا.

المصدر: فيستي