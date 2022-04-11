خبراء يحذرون من تطبيقات "أندرويد" تتعهد "بتدمير البرامج الخبيثة" يمكنها اختراق هاتفك!

يجب على مستخدمي "أندرويد" التحقق مما إذا كانوا حمّلوا أي تطبيقات من متجر "غوغل بلاي" تشكل برنامجا مفيدا لمكافحة الفيروسات مصمما لحماية هاتفك، ولكنها محملة بالفعل ببرامج خبيثة.

ويحتاج مستخدمو "أندرويد" إلى البحث عن ستة تطبيقات خطيرة كانت، حتى وقت قريب جدا، متاحة مجانا للتنزيل من متجر "غوغل بلاي". وحُمّلت هذه التطبيقات الزائفة من قبل 15000 من مستخدمي "أندرويد" الذين اعتقدوا أنها ستحمي أجهزتهم كما أعلن عنها مثل برامج مكافحة الفيروسات. ولكن بدلا من الحفاظ على أمان مستخدمي "أندرويد"، تم تحميل هذه التطبيقات ببرنامج Sharkbot المصرفي الضار القادر على سرقة بيانات اعتماد الحساب.

وإذا وقعت عمليات تسجيل الدخول الحساسة هذه في أيدي المتسللين، فيمكن أن تترك مستخدمي "أندرويد" عرضة للسرقة، مع وجود جهات فاعلة سيئة قادرة على نهب أموالهم. وليس ذلك فحسب، بل يمكن للبرامج الضارة أيضا الوصول إلى حسابات البريد الإلكتروني وصفحات الوسائط الاجتماعية والمزيد.

والآن، أزيلت تطبيقات "أندرويد" الخطيرة، التي اكتشفها خبراء الأمن Checkpoint، من متجر "غوغل بلاي".

وعثر على أداة سرقة الخدمات المصرفية على "أندرويد"، والتي يطلق عليها اسم "Sharkbot" متنكرة في صورة تطبيقات شرعية لمكافحة الفيروسات على متجر "غوغل بلاي" - Check Point Software.

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ولكن إذا حمّلت هذه التطبيقات قبل حذفها، فمن المحتمل أن تظل البرامج الخطيرة كامنة على هاتف "أندرويد" الخاص بك.

وإذا كان الأمر كذلك، فأنت تريد حذف هذه البرامج على الفور. وتأتي التطبيقات المخالفة من ثلاثة حسابات للمطورين - Zbynek Adamcik وAdelmio Pagnotto وBingo Like Inc. والبرامج هي Atom Clean-Booster Antivirus، وAntivirus Super Cleaner، وAlpha Antivirus Cleaner، وPowerful Cleaner Antivirus، واثنين من التطبيقات المنفصلة التي تسمى Center Security - Antivirus.

وإلى جانب إزالة هذه التطبيقات من جهازك، قد ترغب في تنزيل برنامج مكافحة فيروسات شرعي - مثل Check Point's Harmony Mobile - وإجراء فحص لجهازك.

وفي حديثه عن التهديد، قال Check Point: "عند البحث عن حل مضاد للفيروسات (AV) لحماية هاتفك المحمول، فإن آخر ما يتوقعه المرء هو أن يجعل جهازك عرضة للبرامج الضارة. هذا ما واجهه فريق CPR أثناء تحليل التطبيقات المشبوهة الموجودة في متجر "غوغل بلاي". وأخفيت هذه التطبيقات كحلول AV أصلية، ولكن في الواقع، قام المستخدمون بتنزيل وتثبيت أداة سرقة "أندرويد" تسمى "Sharkbot"".

ولمساعدتك على البقاء في مأمن من التهديدات المماثلة الأخرى في المستقبل، قدمت Check Point نصائح حول كيفية الابتعاد عن عمليات الاحتيال المتعلقة بالبرامج الضارة: تثبيت التطبيقات فقط من الناشرين الموثوق بهم والمعتمدين، وإذا رأيت تطبيقا من ناشر جديد، فابحث عن نظيره من ناشرين موثوقين، وأبلغ غوغل عن أي تطبيقات تبدو مشبوهة تواجهها.

المصدر: إكسبريس