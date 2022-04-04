أندرويد القادم قد يغيّر مستقبل الهواتف بميزة جديدة

ذكرت بعض المواقع المهتمة بشؤون التقنية أن شركة غوغل تعمل على اختبار ميزة جديدة قد تكون مهمة جدا لمصنعي ومستخدمي الهواتف الذكية بنفس الوقت.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن الخبراء في غوغل يعملون على تقنية جديدة لتضاف لأنظمة أندرويد ستمكن من الاستغناء عن استعمال شريحتي SIM في الهاتف للاتصال بشبكتين خلويتين في وقت واحد، وبدلا من ذلك سيكون الهاتف قادرا على الاتصال بالشبكتين معا عبر تقنية eSIM.

وتشير البيانات المتوفرة إلى أن الميزة الجديدة ستعتمد على براءة اختراع تم تسجيلها عام 2020، وكانت غوغل قد بدأت باختبارها في بعض نماذج هواتف Pixel التي تطورها.

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ويرى الخبراء أن الميزة الجديدة ستسهل على أصحاب الهواتف الذكية الاستفادة من ميزات أكثر من شبكة خلوية في وقت واحد، كما أنها ستمكن مصنعي الهواتف من الاستفادة من المكان الذي كانت تشغله شريحة SIM الثانية في الهاتف لتستعمل هذه المساحة في وضع منفذ لشرائح الذاكرة من نوع microSD، أو لوضع بطارايات ذات سعات أكبر في الهواتف.

ومن المنتظر أن تظهر التقنية الجديدة مع أنظمة Android 13 التي ستطلق غوغل نسخا اختبارية منها قبل نهاية النصف الأول من العام الجاري.

المصدر: 4pda