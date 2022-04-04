 
مباشر

أندرويد القادم قد يغيّر مستقبل الهواتف بميزة جديدة

العالم الرقمي و Social media

أندرويد القادم قد يغيّر مستقبل الهواتف بميزة جديدة
youtube/Android Central
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sque

ذكرت بعض المواقع المهتمة بشؤون التقنية أن شركة غوغل تعمل على اختبار ميزة جديدة قد تكون مهمة جدا لمصنعي ومستخدمي الهواتف الذكية بنفس الوقت.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن الخبراء في غوغل يعملون على تقنية جديدة لتضاف لأنظمة أندرويد ستمكن من الاستغناء عن استعمال شريحتي SIM في الهاتف للاتصال بشبكتين خلويتين في وقت واحد، وبدلا من ذلك سيكون الهاتف قادرا على الاتصال بالشبكتين معا عبر تقنية eSIM.

وتشير البيانات المتوفرة إلى أن الميزة الجديدة ستعتمد على براءة اختراع تم تسجيلها عام 2020، وكانت غوغل قد بدأت باختبارها في بعض نماذج هواتف Pixel التي تطورها.

إقرأ المزيد
الكشف عن بعض ميزات Android 13 قبل إطلاقه
الكشف عن بعض ميزات Android 13 قبل إطلاقه

ويرى الخبراء أن الميزة الجديدة ستسهل على أصحاب الهواتف الذكية الاستفادة من ميزات أكثر من شبكة خلوية في وقت واحد، كما أنها ستمكن مصنعي الهواتف من الاستفادة من المكان الذي كانت تشغله شريحة SIM الثانية في الهاتف لتستعمل هذه المساحة في وضع منفذ لشرائح الذاكرة من نوع microSD، أو لوضع بطارايات ذات سعات أكبر في الهواتف.

ومن المنتظر أن تظهر التقنية الجديدة مع أنظمة Android 13 التي ستطلق غوغل نسخا اختبارية منها قبل نهاية النصف الأول من العام الجاري.

المصدر: 4pda

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا