الكشف عن بعض ميزات Android 13 قبل إطلاقه

أعلنت غوغل عن إطلاق نسخة اختبارية من نظام Android 13، استعدادا للكشف عن نسخ أخرى من النظام الجديد في النصف الثاني من العام الجاري.

وتبعا للخبراء فإن نسخة Android 13 الاختبارية الجديدة صممت خصيصا للمطورين والمبرمجين، ولن تظهر في أجهزتهم آليا بل سيتوجب عليهم تحميلها بشكل يدوي عبر مواقع غوغل الخاصة، واستخدامها مع هواتف Pixel الذكية.

ولاحظ الخبراء أن النسخة الجديدة من النظام لم تأت بتغيرات مرئية كبيرة من حيث شكل واجهات التشغيل مقارنة بنسخ Android 12، لكن أبرز التعديلات التي حملتها هي تمكين المستخدم من جعل خلفيات إيقونات التطبيقات شبه شفافة وشبيهة من حيث اللون مع خلفية تشغيل واجهات العرض المستعملة في الهاتف.

واهتم المبرمجون في غوغل أثناء تطوير Android 13 بحماية خصوصية بيانات المستخدمين بشكل ملحوظ، إذ سيكون بإمكان المستخدم مع هذا النظام اختيار البيانات التي تستطيع التطبيقات الوصول إليها بشكل انتقائي، أي أنه سيحدد بدقة لكل تطبيق إمكانية الوصول للصور أو الفيديوهات أو الرسائل أو غيرها من محتويات الجهاز.

ومع أندرويد الجديد أيضا سيكون بإمكان أصحاب الهواتف الحصول على قوائم مفصلة بشبكات Wi-Fi القريبة منهم واستخدامها، دون أن يسمحوا لمشغلات هذه الشبكات بتحديد مواقع هواتفهم.

المصدر: فيستي