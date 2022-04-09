غوغل يحول الروس من أعزاء إلى موتى

قامت خدمة الترجمة في غوغل بتغير كلمةdear إلىdeadعند كتابة dear Russians في خانة الترجمة ليصبح المعنى الموتى الروس بدلا من أعزائي الروس.

وأشار مراقبون إلى أن هذا التغيير في الاقتراح، لا يحدث عند كتابة dear إلا مع Russians،ويذكر أن مترجم غوغل يسمح للمستخدمين بمساهمات لتحسين المعنى ومراجعة الترجمات المقترحة، وإرسال ملاحظات إلى المنصة لتحسين جودة الترجمة بحسب الخدمة.

ومنذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، يواجه الشعب الروسي خطاب كراهية على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي العالم الافتراضي، إذ قررت شركة ميتا السماح بخطاب الكراهية ضد الروس على "فيسبوك" و"إنستغرام".

وكان قد أشار المتحدث باسم الشركة أندي ستون لاحقا إلى أن "ميتا" سمحت بخطاب الكراهية فقط ضد العسكريين الروس وليس ضد المدنيين.

المصدر: RT