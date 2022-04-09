 
مباشر

غوغل يحول الروس من أعزاء إلى موتى

العالم الرقمي و Social media

غوغل يحول الروس من أعزاء إلى موتى
Globallookpress © Pavlo Gonchar
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ss4d

قامت خدمة الترجمة في غوغل بتغير كلمةdear إلىdeadعند كتابة dear Russians في خانة الترجمة ليصبح المعنى الموتى الروس بدلا من أعزائي الروس.

وأشار مراقبون إلى أن هذا التغيير في الاقتراح، لا يحدث عند كتابة dear إلا مع Russians،ويذكر أن مترجم غوغل يسمح للمستخدمين بمساهمات لتحسين المعنى ومراجعة الترجمات المقترحة، وإرسال ملاحظات إلى المنصة لتحسين جودة الترجمة بحسب الخدمة.

غوغل يحول الروس من أعزاء إلى موتى

ومنذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، يواجه الشعب الروسي خطاب كراهية على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي العالم الافتراضي، إذ قررت شركة ميتا السماح بخطاب الكراهية ضد الروس على "فيسبوك" و"إنستغرام".

وكان قد أشار المتحدث باسم الشركة أندي ستون لاحقا إلى أن "ميتا" سمحت بخطاب الكراهية فقط ضد العسكريين الروس وليس ضد المدنيين.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا