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ميزات عملية ومفيدة تظهر في أنظمة Windows

العالم الرقمي و Social media

ميزات عملية ومفيدة تظهر في أنظمة Windows
Legion-Media
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أعلنت مايكروسوفت خلال مؤتمر Windows Powers the Future of Hybrid Work عن العديد من الميزات والتعديلات الجديدة التي ستجعل أنظمة Windows أكثر عملية وفائدة للمستخدمين.

وتبعا لمايكروسوفت فإن النسخ القادمة من أنظمة Windows 11 ستحمل معها تغيرات كبيرة لخدمة إدارة الملفات File Explorer، إذ ستحصل هذه الخدمة على إعادة تصميم كاملة لواجهات تشغيلها، كما ستجهز بعلامات تبويب جديدة تتيح التنقل بين المجلدات داخل نافذة واحدة.

وستحصل النسخ القادمة من أنظمة Windows 11 أيضا على تقنيات تعتمد على الذكاء الاصطناعي ستساعد على تحسين جودة مكالمات الفيديو عبر الحواسب والهواتف والأجهزة اللوحية الجديدة، كما ستمكن هذه التقنيات من عزل أصوات الضوضاء الخارجية أثناء المكالمات، وستصحح نظرة المستخدم تلقائيا ليبدو وكأنه ينظر إلى الشخص الآخر مباشرة خلال مكالمة الفيديو.

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ولم تنسَ مايكروسوفت الاهتمام بميزات حماية البيانات في أنظمة ويندوز أيضا، إذ أشارت إلى أن نسخ Windows 11 الجديدة ستحصل على ميزة Smart App Control، كما ستحصل على حماية محسنة ضد التصيد الاحتيالي عبر الإنترنت.

وكانت مايكروسوفت قد بدأت في الفترة الماضية باختبار العديد من الميزات الجديدة في أنظمة ويندوز، ومن ضمنها ميزات الخدمات Microsoft 365، إضافة إلى تطبيق Clipchamp الذي يمكن من خلاله تحرير مقاطع الفيديو.

 المصدر: 4pda

 

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