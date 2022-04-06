شبكة "VK" الروسية تسجل رقما قياسيا جديدا في أعداد المستخدمين

أعلن القائمون على شبكة "VK" الروسية للتواصل الاجتماعي أن الشبكة سجّلت ازديادا قياسيا في أعداد المستخدمين.

وأشار القائمون على الشبكة إلى أن جمهور "VK" وصل في مارس الفائت إلى 100 مليون مستخدم، وذلك بعد أن انضم إليها أكثر من 3 ملايين شخص عقب حجب بعد شبكات التواصل الاجتماعي في روسيا.

وبالإضافة إلى زيادة أعداد المستخدمين نمت أعداد المشاهدات لخدمة الفيديوهات العمودية في "VK" أيضا خلال الأسبوع الماضي ليصل هذا العدد إلى مليار مشاهدة في اليوم.

إقرأ المزيد

وكانت "VK" قد أشارت الشهر الماضي إلى أن مشاهدات الفيديو بشكل عام عبر الشبكة كان قد نمت بنسبة 28% في مارس مقارنة بفبراير الفائت، وأن مشاهدات خدمة Clips للفيديوهات العمودية قد ازدادت أيضا بنسبة 125%.

وتأسست شبكة "VK" عام 2006، وباتت أضخم منصات التواصل الاجتماعي في روسيا وإحدى أشهر المنصات في أوروبا والعالم، ، وينشر عليها يوميا نحو 12 مليون منشور بـ 44 لغة.

المصدر: فيستي